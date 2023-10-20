Erken Dönem Parlak Galaksilerin Gizemi Çözüldü: Patlayan Yıldız Oluşumu

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yakın zamanda Büyük Patlama'dan birkaç yüz milyon yıl sonra oluşan evrenin en eski gökadalarından bazılarının görüntülerini yakaladı. Bu galaksiler fazla parlak, fazla büyük ve yaşlarına göre fazla gelişmiş görünüyordu; bu da standart kozmoloji modeline meydan okuyordu. Bununla birlikte, The Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan yeni araştırma, kısa, yoğun yıldız doğum ve ölüm dönemlerini ve ardından daha uzun, daha sessiz aşamaları içeren bir fenomen olan patlamalı yıldız oluşumunun bu gizemi açıklayabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar bu konuyu araştırmak için Göreli Ortamların Geri Bildirimi (FIRE) projesindeki gelişmiş bilgisayar simülasyonlarını kullandılar. Simülasyonlar, JWST tarafından yakalanan erken gökadalarda gözlemlenen şaşırtıcı parlaklığın nedeninin patlamalı yıldız oluşumunun olabileceğini ortaya çıkardı. Patlamalı yıldız oluşumu, düşük kütleli galaksilerde yaygındır ve daha sonra yeni yıldızlar oluşturmak üzere geri düşen gazı dışarı atan süpernova patlamalarının takip ettiği yıldız oluşumu patlamaları ile karakterize edilir. Ancak galaksiler yeterince büyük hale geldiğinde, yerçekimi galaksiyi bir arada tutar ve onu sabit bir duruma getirerek gazın fışkırmasını önler.

Eğer doğrulanırsa, bu açıklama standart kozmoloji modelinde revizyon veya ayarlama yapılması ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Bulgular kozmik şafağın fiziğine ışık tutuyor ve erken evren hakkındaki önceki spekülasyonlara meydan okuyor. JWST, sağlam gözlemsel kanıtlar sağlayarak galaksilerin fiziksel ayrıntılarına ilişkin anlayışımızı büyük ölçüde artırdı ve erken evrenin fiziğini yeniden ziyaret etmemize ve incelememize olanak sağladı.

kaynaklar:

– Astrofizik Günlük Mektupları

– Guochao Sun, Northwestern Üniversitesi'nde Doktora Sonrası Araştırmacı

– Claude-André Faucher-Giguère, Northwestern Üniversitesi'nden gökbilimci