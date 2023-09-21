Genç Bir Araştırmacı Plastiği Delme Yeteneğine Sahip Bir Yaban Arısı Keşfediyor

Dikkat çekici bir keşifte, Matvey Nikelshparg adlı genç bir araştırmacı, bir parazitoid yaban arısı türünün plastiği delme yeteneğine sahip olduğunu buldu. Parazitoid eşekarısı üzerinde çalışma tutkusu olan Nikelshparg, bu keşfi ev laboratuvarında böceklerle deneyler yaparken yaptı.

Söz konusu tür, Eupelmus Mesene, yumurtalarını genellikle diğer böceklerin üzerine veya içine bırakan küçük bir yaban arısıdır. Bu eşekarısı, diğer yaban arısı türlerinin larvalarını koruyan, safra olarak bilinen sertleşmiş bitki büyümelerini delmek için yumurtlama cihazı adı verilen bir organı kullanır. Ancak Nikelshparg, E.messene yaban arısının yumurtlama cihazını kullanarak plastik bir petri kabını delebildiğini ve kabın dışına bir yumurta bırakabildiğini gözlemledi.

Nikelshparg bulgularını Hymenoptera Araştırma Dergisi'nde bildirdi. Birden fazla E.messen eşekarısı tek bir konakçı larvayla birlikte bir petri kabına yerleştirildiğinde ne olacağını keşfetmek için deneyler yaptı. Eşek arılarının çoğu anında larvaya saldırırken, bir kişi bunun yerine çanağın polistiren duvarını delmeyi tercih etti. Bu davranış, yetiştirilen 56 eşek arısının sekizinde gözlemlendi.

Plastiği delme işlemi eşekarısı için iki saatten fazla sürdü ve bu sırada öğle yemeği ya da su içmek için mola veriyorlardı. Araştırmacılar ayrıca yaban arısının delme hareketinin safraları delmekten farklı olduğunu da belirtti. Eşek arılarının plastik yüzeyler söz konusu olduğunda esnek bir delme davranışına sahip olduğu ortaya çıktı.

Bu eşekarısıların plastiğe nüfuz etme yeteneği ilginç soruları ortaya çıkarıyor. Eşek arılarının petri kabının pürüzsüz yüzeyini nasıl deldikleri belli değil; özellikle de genellikle safralardan yararlandıkları çatlaklar plastikte mevcut olmadığından. Ayrıca diğer akraba türlerin neden aynı davranışı göstermediği de bilinmiyor.

Bu keşif, hastalık taşıyan sivrisinekler de dahil olmak üzere çeşitli böceklerin delme aletlerinin anlaşılması açısından daha geniş anlamlara sahip olabilir. Hatta eşekarısı delme yeteneklerinden esinlenerek yeni cerrahi ekipmanların geliştirilmesine bile yol açabilir.

kaynaklar:

– Hymenoptera Araştırma Dergisi

– Uroš Cerkvenik, Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi'nden biyolog