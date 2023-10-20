Pando'nun Sesleri: Kadim Ağacın İletişimini Dinlemek

Son zamanlarda, dünyadaki en yaygın ve en eski canlı organizmalardan birinin ürettiği sesleri duymamıza olanak tanıyan kayıtlar yapıldı. Tek bir ağacın oluşturduğu devasa bir orman olan Pando, titrek kavak türlerine ait dikkat çekici bir bitkidir. Hepsi aynı DNA'ya sahip 47,000 gövdeyle Pando, Utah'ta 100 dönümlük bir alana yayılıyor. Tahmini yaşının 12,000 yıl olduğu tahmin edilen bu devasa canlı varlığın ağırlığı 6,000 metrik tondur ve 24 metreye kadar yükselen ağaç benzeri gövdelere sahiptir.

Ses sanatçısı Jeff Rice, bu gizli organizmanın seslerini kaydetmek için Friends of Pando ile işbirliği yaptı. Bir dalın tabanındaki bir oyuğun içine bir hidrofon yerleştiren ve onu ağacın köklerine kadar sokan Rice, fırtına sırasındaki titreşimleri bile yakalayan hafif bir ses keşfetti. Sanatçı, titreşimlerin ormandaki milyonlarca yaprağın titreşmesi ve titreşimlerini dallar aracılığıyla toprağa iletmesinden kaynaklandığına inanıyor.

Pando'nun kök sistemi, uzaktan bir dala dokunulduğunda yakalanan gürültü seslerinden de anlaşılacağı üzere birbirine bağlıdır. Aspen türlerinde paylaşılan kök sistemleri yaygın olsa da Pando, dikkat çekici boyutu ve yaşı nedeniyle öne çıkıyor.

Pando'nun seslerini dinlemeye yönelik bu benzeri görülmemiş fırsat, hem sanatsal hem de bilimsel potansiyele sahiptir. Friends of Pando'nun kurucusu Lance Oditt, bu ses verilerinin, herhangi bir hasara yol açmadan, devasa gizli hidrolik sistemi daha iyi anlamak için bilimsel çalışmalarda kullanılma potansiyelini görüyor.

Jeff Rice, çevresel çalışmalarda doğal seslerin önemine vurgu yaparak, bunların yerel biyoçeşitliliğin bir kaydı olduğunu ve çevresel değişimi ölçmek için kullanılabileceğini belirtti. Ne yazık ki Pando, habitatların temizlenmesi ve otobur popülasyonlarının kontrolüne yardımcı olan yırtıcı hayvanların yok edilmesi gibi insan faaliyetleri nedeniyle şu anda düşüş halindedir. Bu durum, bu olağanüstü organizmanın ve desteklediği ekosistemin geleceğine ilişkin kaygıları artırıyor.

kaynaklar:

– Bilim Uyarısı: URL

– Pando'nun Dostları: URL