Gliese 367 b: Gizemli Kökeni Olan Ultra Yoğun Bir Ötegezegen

Gökbilimciler, benzersiz özellikleri nedeniyle dikkatlerini çeken, Tahay olarak da bilinen Gliese 367 b adlı olağanüstü bir ötegezegen keşfettiler. Gliese 367 b, Ultra Kısa Dönem (USP) gezegeni olarak sınıflandırılıyor ve yıldızının etrafındaki yörüngesini yalnızca 7.7 saatte tamamlıyor. Şu ana kadar tespit edilen yaklaşık 200 diğer USP gezegeninden biridir. Ancak Gliese 367 b'yi diğerlerinden ayıran şey, Dünya'nın neredeyse iki katı olan inanılmaz yoğunluğudur.

Bilim insanları, bu kadar yüksek yoğunluğa sahip Gliese 367 b'nin kayalık örtüsünün soyulması nedeniyle neredeyse tamamen demirden oluşması gerektiğine inanıyor. Gliese 367 b hakkında yakın zamanda yapılan bir çalışmanın baş yazarı Elisa Goffo, onu kayalık mantosu olmayan Dünya benzeri bir gezegenle karşılaştırıyor.

Gliese 367 b, ilk olarak NASA'nın Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu'ndan (TESS) elde edilen veriler kullanılarak keşfedildi. Daha sonraki araştırmalar ölçümleri iyileştirdi ve kütlesi ve yarıçapı hakkında daha doğru bir tahmin sağladı. Gezegenin kütlesinin artık Dünya'nın %63'ü, yarıçapının ise Dünya'nın %70'i olduğu belirlendi.

Gliese 367 b'nin ilgi çekici yönlerinden biri de kökenidir. Gezegenin şu anki haliyle oluşması pek olası değil. Olasılıklardan biri, bunun, erken oluşumu sırasında felaketle sonuçlanan bir olay veya diğer proto-gezegenlerle çarpışmalar nedeniyle mantosunun sıyrıldığı bir gezegenin çekirdeği olmasıdır. Diğer bir olasılık ise Gliese 367 b'nin oluştuğu proto-gezegen diskinde demir açısından zengin bir bölgeyle çevrelenmiş olmasıdır.

Goffo ve ekibinin yaptığı araştırma, Gliese 367 sisteminde iki gezegenin daha varlığını ortaya çıkardı: Gliese 367 c ve d. Bu ek gezegenlerin varlığı, USP gezegenlerinin sıklıkla birden fazla gezegenin bulunduğu sistemlerde bulunduğu fikrini destekleyerek olası oluşum senaryolarına işaret ediyor.

Gliese 367 b, süper Merkür adı verilen benzersiz bir ötegezegen sınıfının üyesidir. Bu gezegenler Merkür'ünkine benzer bir bileşime sahiptir ancak daha büyük ve daha yoğundur. Özellikle Gliese 367 b, kütlesinin %91'ini oluşturan demir çekirdeğiyle şimdiye kadar keşfedilen en yoğun USP gezegenidir.

Gliese 367 b'nin kesin kökeni bir sır olarak kalırken, olağandışı özellikleri mevcut gezegen oluşumu modellerine meydan okumaya devam ediyor. Bu büyüleyici dış gezegene ilişkin daha ileri çalışmalar ve gözlemler, gezegenlerin aşırı koşullardaki oluşumu ve evrimi hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

kaynaklar:

– The Astrophysical Journal Letters – “Ultra Yüksek Yoğunluklu, Ultra Kısa Süreli Alt Dünya GJ 367 b Şirketi: 11.5 ve 34 Günde İki Ek Düşük Kütleli Gezegenin Keşfi”

– Torino Üniversitesi – Elisa Goffo, Baş Yazar

– NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi – NASA'nın Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu

– Avrupa Güney Gözlemevi