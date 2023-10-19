Araştırmacılar Dolanıklık Kullanarak Ters Zaman Akışının Kuantum Simülasyonunu Gerçekleştiriyor

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar kuantum mekaniği alanında ilgi çekici bir keşifte bulundular. Kuantum dolaşıklıklarını manipüle ederek, zamanın akışı tersine döndüğünde neler olabileceğini simüle edebildiler. Hitachi Cambridge Laboratuvarı'ndan David Arvidsson-Shukur liderliğindeki ekip, teorilerini, son derece hassas ölçümler yapmak için kuantum teorisini kullanan bir alan olan kuantum metrolojisine bağladı. Deney, biri diğer parçacığın geçmiş durumunu değiştirmek için manipüle edilen ve böylece deneyin sonucunu değiştiren iki parçacığın dolaşıklığını içeriyordu.

Dolaşıklık, bir grup parçacığın büyük mesafelerle ayrıldıktan sonra bile aynı kuantum durumlarını paylaşması anlamına gelir. Bu olgu, dolaşmış parçacıkların karmaşık hesaplamalar gerçekleştirmek için kullanıldığı kuantum hesaplamanın temelini oluşturuyor. Parçacıkların zamanda geriye doğru gitmesi kavramı tartışma konusu olsa da Cambridge ekibinin yaklaşımı olasılıklara yeni bir ışık tutuyor.

Ekibin simülasyonu, kuantum dolaşma manipülasyonunu kullanarak geçmiş eylemleri geriye dönük olarak değiştirmenin teorik olarak mümkün olduğunu gösterdi. Örneğin, bir kişinin, ikinci güne kadar istek listesini bilmeden, birinci günde başka bir kişiye hediye gönderebileceğini, ancak yine de alınan bilgilere göre birinci günde gönderilen şeyi nasıl değiştirebileceğini gösterdiler. Bu yenilik, kuantum hesaplama ve diğer teknolojilerde potansiyel uygulamaların önünü açıyor.

Deney, gözlemlenen etki için %75'lik bir başarısızlık ihtimalini ortaya çıkardı; bu da istenen sonucun dört denemeden yalnızca birinde elde edildiği anlamına geliyor. Bunu azaltmak için araştırmacılar, çok sayıda dolaşmış foton göndermeyi ve düzeltilmemiş fotonları çıkarmak için bir filtre kullanmayı, böylece bazılarının eninde sonunda güncellenmiş bilgiyi taşımasını sağlamayı önerdiler. Ekip, çalışmalarının geleneksel zaman yolculuğunu mümkün kılmadığını açıklarken, kuantum mekaniğinin temellerine dair önemli bir araştırmayı ve daha iyi bir gelecek için geçmiş hataları düzeltmenin bir yolunu temsil ediyor.

Çalışma, İsveç-Amerika Vakfı, Lars Hierta Memorial Vakfı, Girton Koleji ve Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi (EPSRC) dahil olmak üzere çeşitli vakıf ve kuruluşlar tarafından desteklendi.

Kaynak: Cambridge Üniversitesi, Fiziksel İnceleme Mektupları