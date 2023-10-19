Asteroitler: Dünyaya Yönelik Potansiyel Bir Tehdit

NASA, 16 Ekim'de, felaketle sonuçlanabilecek endişe verici bir konuyu vurgulayan, görsel olarak çekici bir infografik yayınladı. "Gezegen Savunması" olarak bilinen elimizdeki görev, NASA'nın potansiyel olarak Dünya ile çarpışabilecek ve dinozorların kaderine benzer şekilde yaygın bir yıkıma neden olabilecek asteroitlere karşı gözünü dört açmasını içeriyor. Ancak bu asteroitleri tespit etmek, ışık yaymadıkları için karmaşık bir süreç.

Şans eseri, asteroit avcılığı için özel olarak tasarlanmış yeni teleskoplar bu görevde etkili oldu. Ağustos 2023 itibarıyla halihazırda Dünya'ya Yakın asteroitlerin sayısı 32,000'dir. NASA'nın gezegen savunma stratejisi için merkezi bir merkez olan Minor Planet Center'a hem amatör hem de profesyonel gökbilimcilerin sunduğu 405 milyondan fazla gözlem ile bu asteroitlerin yerini belirleme ve izleme çabası övgüye değerdi.

Ne yazık ki infografikte sunulan istatistikler rahatsız edici bir gerçeği ortaya koyuyor. Dünya'ya yakın bilinen 32,000 asteroitten 10,000'den fazlasının çapı 140 metreden büyüktür. Bunlardan biri Dünya'ya çarpacak olursa, potansiyel olarak bütün bir şehri yok edebilir. Buna karşılık, 2013 yılında Rusya'ya zarar veren Çelyabinsk meteorunun en fazla 20 metre olduğu tahmin ediliyordu.

İnfografik ayrıca henüz keşfedilmemiş tahmini 14,000 140 metre genişliğinde asteroitten birinin Dünya ile çarpışma rotasında olabileceğini de vurguluyor. Ayrıca henüz keşfedilmemiş 50 kilometre çapında 1'ye yakın asteroit bulunuyor. Bu büyüklükte bir asteroitin çarpması uygarlık için felaket sonuçlar doğurabilir.

Gezegen savunmasının sorumluluğu yalnızca NASA'ya değil, aynı zamanda bir grup kuruluşa da düşüyor. İnfografik, insanlığın güvenliğini sağlamak için hala yapılması gereken işler olduğunu hatırlatıyor. İnfografikler aracılığıyla bilgi aktarmanın basit bir eylemi bile bireyleri asteroit avına katılmaya teşvik edebilir ve gezegen savunma çabalarına katkıda bulunabilir.

kaynaklar:

– NASA – 31 Ağustos 2023 itibarıyla Dünya'ya Yakın Asteroitler

– UT – İşte NASA Dünyayı Asteroitlerden ve Kuyruklu Yıldızlardan Nasıl Korumayı Planlıyor?

– UT – NASA, Asteroit Savunmasını Öncelik Haline Getirerek NEO Araştırma Görevini Geliştirme Aşamasına Taşıyor

– UT – Gezegen Savunması Ön Plana Çıkmalı mı?