Şehirleri Yıkabilecek Binlerce Potansiyel Tehlikeli Asteroit Var

NASA'nın Gezegensel Savunma bölümü, potansiyel olarak Dünya ile çarpışabilecek ve geniş çapta yıkıma neden olabilecek asteroitlerin tespit edilmesinden ve izlenmesinden sorumludur. Görev basit gibi görünse de aslında oldukça zordur. Asteroitler ışık yaymazlar, bu nedenle genellikle güneş ışığı yüzeylerinden yansıdığında tespit edilirler ve gece gökyüzünü gözlemleyen teleskoplar tarafından yakalanırlar. Son zamanlarda asteroitleri avlamak için özel olarak tasarlanmış teleskopların sayısında bir artış oldu.

Ekim 2023'te yayınlanan bir NASA bilgi grafiğine göre, şu anda bilinen 32,000 Yakın Dünya asteroiti var. Bu asteroitleri tanımlama ve takip etme çabası, hem amatör hem de profesyonel gökbilimciler tarafından NASA'nın gezegen savunma stratejisi için merkezi bir merkez olan Küçük Gezegen Merkezi'ne sunulan 405 milyondan fazla gözlemle dikkat çekiciydi.

Ancak infografikte bazı rahatsız edici istatistikler ortaya çıkıyor. Dünya'ya yakın 32,000 asteroitten 10,000'den fazlasının çapı 140 metreden büyüktür. Bu asteroitlerden biri Dünya'ya çarpacak olursa, bütün bir şehri yok edebilecek kapasitede olacaktır. Bunu daha iyi anlamak gerekirse, 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine çarpan asteroitin çapının 20 metre olduğu tahmin ediliyordu ve ciddi hasar ve yaralanmalara neden olmuştu.

Daha da endişe verici olan şey, NASA uzmanlarının, potansiyel olarak tehlikeli 140 metre genişliğindeki asteroitlerin yalnızca yarısından azını bulduğumuza inanmaları. Henüz keşfedilmemiş bu asteroitlerden 14,000'den fazlasının bulunduğunu tahmin ediyorlar. Ayrıca bulunamayan 50'ye yakın 1 kilometre çapında asteroit var. Bu büyüklükteki bir asteroitin çarpması, tek bir şehrin yok olmasının çok ötesinde feci sonuçlara yol açabilir.

NASA'nın ötesindeki kuruluşları da içeren gezegen savunma topluluğu, insanlığın güvenliğini sağlama konusunda göz korkutucu bir görevle karşı karşıyadır. Ne kadar küçük olursa olsun her çaba bu misyonda çok önemli bir rol oynuyor. Büyüleyici infografik, potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerin belirlenmesi ve izlenmesine yönelik devam eden çabaların önemini hatırlatıyor.