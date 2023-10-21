Vera C. Rubin Gözlemevi Yeni Algoritmayla Asteroitleri Keşfediyor

2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan Vera C. Rubin Gözlemevi, asteroit tespit yeteneklerini resmi lansmanından önce bile sergiledi. Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yalnızca birkaç görüntüye dayanarak Dünya'ya yakın bir asteroitin başarıyla tespit edilmesini sağlayan HelioLinc3D adlı yeni bir algoritma geliştirdiler. Algoritma, mevcut araçlara göre daha az gözlem kullanarak gerçek nesneleri bulmak için birden fazla geceden elde edilen verileri birleştirerek çok geceli bağlantı gerçekleştirir.

Rubin Gözlemevi, operasyonun ilk birkaç ayında bilinen asteroitlerin ve potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerin (PHA'lar) sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor. PHA'lar, potansiyel olarak gezegenimizle çarpışabilecek kadar Dünya'nın yörüngesine yeterince yakın yörüngelere sahip asteroitlerdir. Büyük Simonyi Araştırma Teleskobu ve dünyanın en büyük balık gözü merceğiyle gözlemevi, her üç günde bir gökyüzünün dijital görüntülerini yakalayacak ve gece başına yaklaşık 20 terabayt veri üretecek.

Heliolinc3D, Hawaii Üniversitesi tarafından yürütülen ATLAS anketinden elde edilen veriler kullanılarak test edildi. Bu test sırasında algoritma, ATLAS tarafından gözlemlenen ancak geleneksel yöntemler kullanılarak yeni bir nesne olarak tanımlanamayan 2022 SF289 adlı PHA'yı başarıyla tanımladı. Algoritma, ardışık görüntüleri çıkararak ve farklılıkları belirleyerek gökyüzündeki değişiklikleri tespit ediyor. Daha sonra bu farklılıkların parlaklığını ve konumunu ölçer.

Vera C. Rubin Gözlemevi'nin, PHA'ları tanımlamanın yanı sıra, Kuiper kuşağı nesneleri ve potansiyel olarak daha büyük yıldızlararası nesneler de dahil olmak üzere çeşitli güneş sistemi keşifleri yapması bekleniyor. Gözlemevi, benzeri görülmemiş miktarda veri yakalayarak ve bilim adamlarına güneş sistemimiz ve ötesi hakkında değerli bilgiler sağlayarak astronomi alanında devrim yaratacak.

kaynaklar:

– Washington Üniversitesi (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NSF'nin NOIRLab'ı (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)