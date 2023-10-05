Manchester Üniversitesi Evrenin Kökenini Araştırma Misyonunda Hayati Bir Rol Oynuyor

Manchester Üniversitesi, erken Evren'den gelen ışıktaki kalıpların izini sürmeyi amaçlayan çığır açan LiteBIRD misyonuna katılmak üzere seçildi. Japonya liderliğindeki misyon, evrenin Büyük Patlama'dan sonra nasıl hızla genişlediğini açıklayan kozmolojik enflasyon teorisinin geçerliliğini test etmek için kozmik mikrodalga arka plan (CMB) radyasyonunu araştıracak. Birleşik Krallık Uzay Ajansı, Manchester'dan gelenler de dahil olmak üzere Birleşik Krallık bilim adamlarına, misyonun özel bilim araçlarının tasarlanması ve verilerin analiz edilmesi için başlangıçta 2.7 milyon £ fon ayırdı.

Birleşik Krallık'ın mali desteği aynı zamanda Cardiff Üniversitesi'nin teleskopların lenslerini ve filtrelerini üretmesine de olanak sağlayacak. Misyonun Birleşik Krallık'tan toplam 17 milyon £ yatırım alması bekleniyor ve 2030'dan önce başlatılması planlanıyor. LiteBIRD, kozmolojik enflasyonun lehine veya aleyhine kanıt sağlayacak "ilkel yerçekimsel dalgaları" tespit etmek için CMB'deki B-modu kutuplaşma modelini analiz edecek. .

Manchester Üniversitesi'nin gökbilimcileri, CMB radyasyonunu Evrendeki diğer radyasyon türlerinden izole etmek ve aynı zamanda aletsel müdahaleyi en aza indirmek için çalışarak veri analizi ekibine katkıda bulunacaklar. LiteBIRD, projeyi Fransa'nın uzay ajansı CNES'in yönettiği bir Avrupa Konsorsiyumunun parçası.

LiteBIRD, Manchester'ın önemli bir rol oynadığı Avrupa Uzay Ajansı'nın son derece başarılı Planck misyonunu başardı. Üniversitenin SPK araştırmalarındaki 1970'lerin sonlarına kadar uzanan uzmanlığı ve deneyimi, misyonun başarısına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Cardiff Üniversitesi, Cambridge, MSSL, UCL, Oxford ve Sussex dahil olmak üzere diğer Birleşik Krallık kurumları da misyonun gelişimine katkıda bulunacak.

Manchester'da doktora sonrası araştırmacı olan Dr. Stuart Harper, LiteBIRD üzerinde çalışmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, verileri analiz etmek için kirletici "ön plan" emisyonlarını ve araçsal hataları anlamanın önemini vurguladı. Manchester'ın LiteBIRD'e katılımı ve Simons Gözlemevi projesindeki liderliği, üniversiteyi ve Birleşik Krallık'ı önümüzdeki on yıl boyunca kozmolojik araştırmalarda ön sıralarda konumlandırıyor.

kaynaklar:

- Manchester Üniversitesi

– Birleşik Krallık Uzay Ajansı