Bilim İnsanları Nanofotonik Elektron Hızlandırıcıyla Bir Atılım Gerçekleştirdi

Bilim insanları, Nanofotonik Elektron Hızlandırıcının (NEA) başarılı bir şekilde ateşlenmesiyle parçacık hızlandırmada çığır açıcı bir ilerleme kaydetti. Bu olağanüstü başarı, geniş bir uygulama yelpazesi için yeni olanakların kapısını açmıştır. NEA'nın ana hızlandırma tüpü yalnızca 0.02 inç uzunluğunda olup, dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı olan CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) çevresinden 54 milyon kat daha kısadır.

Bu hızlandırıcıların yaratılmasının ardındaki temel amaç, hızlandırılmış elektronların ürettiği enerjiyi, kanser hücreleriyle savaşmak için kullanılan daha zararlı radyoterapi biçimlerinin yerini alabilecek hassas tıbbi tedaviler için kullanmaktır. Nanofotonik elektron hızlandırıcı, binlerce ayrı sütundan oluşan son derece küçük bir vakum tüpü içeren bir mikroçipi kapsar.

Almanya'daki Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi'nden (FAU) araştırmacılar tarafından Nature dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada, elektronlar 28.4 kiloelektron voltluk başlangıç ​​enerji değerinden 40.7 keV'ye hızlandırıldı. Yaklaşık %43'lük bu önemli artış NEA'nın potansiyelini ortaya koyuyor. Stanford Üniversitesi araştırmacıları bu başarıyı kendi kompakt hızlandırıcılarıyla zaten tekrarladılar, ancak daha ileri değerlendirmeler devam ediyor.

Parçacıkları neredeyse ışık hızına iten manyetik alanlar oluşturmak için 9,000'den fazla mıknatıs kullanan LHC'den farklı olarak NEA, ışık ışınlarını vakum tüpü içindeki sütunlara yönlendirerek çalışır. Bu yöntem, ortaya çıkan enerji alanı oldukça zayıf olmasına rağmen enerjiyi kontrollü bir şekilde yükseltir. NEA tarafından hızlandırılan elektronlar, LHC tarafından hızlandırılan parçacıkların enerjisinin yalnızca milyonda birine sahiptir.

Araştırmacılar, alternatif malzemeleri keşfederek veya daha fazla parçacık hızlandırması için birden fazla tüp ekleyerek NEA'nın tasarımını geliştirme konusunda iyimser. Bu ilerleme, bir endoskop üzerine monte edilmiş bir parçacık hızlandırıcı kullanılarak hedeflenen radyoterapinin doğrudan vücuttaki etkilenen bölgelere uygulanması gibi çığır açan uygulamaları kolaylaştırma potansiyeline sahiptir.

SSS:

S: Nanofotonik Elektron Hızlandırıcının (NEA) Büyük Hadron Çarpıştırıcısından (LHC) farkı nedir?

C: NEA boyut olarak çok daha küçüktür ve parçacıkları hızlandırmak için ışık ışınlarını kullanır; LHC ise mıknatıslara dayanır ve çok daha yüksek parçacık enerjilerine ulaşır.

S: NEA'nın potansiyel uygulamaları nelerdir?

C: NEA, özellikle kansere yönelik radyoterapi alanında, kesin tıbbi tedaviler sağlama konusunda umut vaat ediyor.

S: NEA daha da geliştirilebilir mi?

C: Araştırmacılar, alternatif malzemeleri keşfederek veya birden fazla tüpü istifleyerek NEA'nın yeteneklerini artırabileceklerine ve parçacıkları daha da hızlandırabileceklerine inanıyorlar.

kaynaklar:

– Doğa: doğa.com

– Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi (FAU): fau.eu