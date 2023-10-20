Gökyüzünü Gözlemlemek: 20-23 Ekim

Bu makale, gezegenlerin konumları, Ay'ın görünürlüğü ve Orionid meteor yağmuru dahil olmak üzere 20-23 Ekim tarihleri ​​arasında gökyüzünün gözlemlenmesine ilişkin bilgiler sunmaktadır.

Ekim 20

Güneş sistemindeki en küçük gezegen olan Merkür, üstün kavuşuma ulaşacak ve Kasım ayında akşam yıldızı olarak görülebilecek.

Karanlık pencerede, 1 yılında patlayan devasa bir yıldızın kalıntısı olan M1054 Yengeç Bulutsusu'nu görmek mümkün. Bulutsu gökyüzünde beyazımsı bir leke gibi görünüyor ve merkezi pulsarı büyük bir ışıkla görülebiliyor. teleskop.

Ekim 21

Bu gece Uluslararası Ay Gözlem Gecesi ve Ay Birinci Dördün'e ulaşıyor. Bu, alacakaranlık düşerken gözlem yapmak için iyi fırsatlar sunar. Ay Yay burcunda, gün batımında güneyde yüksekte ve güneybatı ufkuna doğru ilerliyor.

Gözlemciler Ay'ın karanlık ve aydınlık bölgelerini ayıran çizgi olan sonlandırıcıyı arayabilirler. Apenin Dağları ve Arşimet, Autolycus ve Aristillus kraterleri ekvatorun yakınında görülebilir. Ekvatorun güneyinde Albategnius ve Hipparchus kraterleri gözlemlenebilir.

Orionid meteor yağmuru da bu gece zirveye ulaşacak ve en iyi izleme süresi 22 Ekim sabahın erken saatlerinde olacak. Meteorlar, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı enkazdan kaynaklanıyor ve Orion takımyıldızının yakınında, parlak noktası Orion'un hemen kuzeydoğusunda görülebiliyor. yıldız Betelgeuse. Gözlemciler gün doğumundan önce saatte 15 ila 20 meteor görmeyi bekleyebilirler.

Ekim 22

Orionid meteor yağmurunu izlemek için en iyi zaman sabahın erken saatleri ile sabah saat 2 ile yerel gün doğumu arasındaki zamandır. Meteorların ışınım noktası Orion'daki Betelgeuse yıldızının yakınındadır ve en iyi manzaralar bu noktanın her iki tarafından yaklaşık 45° açıyla gelecektir.

Gözlemciler kuzey, doğu ve güney ufkunu net bir şekilde gören karanlık bir gökyüzü bulmalı ve kayan yıldızları bulmak için gökyüzünü taramalıdır. Astofotoğrafçılar, meteorları da fotoğraflarında yakalayabilirler. Şafak yaklaştıkça meteor oranlarının artması bekleniyor.

Ekim 23

Venüs en büyük batı uzanımına saat 7:46 EDT'de ulaşır ve Güneş'ten yaklaşık XNUMX° uzakta görünür. Gezegen aynı zamanda yarı aydınlık görünerek ikilemi de beraberinde getiriyor. Gözlemciler Venüs'ün önümüzdeki birkaç gün içindeki görünümünü karşılaştırarak onun tam olarak ne zaman yarı aydınlık göründüğünü belirleyebilecekler.

Venüs şu anda bir sabah yıldızı olarak görülebiliyor ve önümüzdeki birkaç gün boyunca da öyle olmaya devam edecek.

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– Astronomi: Roen Kelly