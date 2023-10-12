“Ateş Çemberi” Güneş Tutulması Gökyüzü Gözlemcilerini Büyüleyecek

Bu Cumartesi günü bir "ateş çemberi" güneş tutulması görülebilecek ve ABD'nin birçok eyaletinde ve Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerindeki gökyüzü gözlemcilerini büyüleyecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu olay, Ay'ın Dünya'ya en uzak noktasında veya yakınındayken meydana gelir ve Ay'ın Güneş'ten daha küçük görünmesine neden olur. Sonuç olarak, güneş ışığının bir “halkası” ayın etrafını sararak, bir ateş halkasının büyüleyici etkisini yaratıyor.

Bu özel halkalı güneş tutulması önemlidir çünkü Haziran 2021'den bu yana ilk tutulmadır ve ülkenin bu bölgesinde 2044 yılına kadar bir daha gerçekleşmeyecektir. Astrofizikçi ve NASA program yöneticisi Dr. Kelly Korreck, yakın zamanda yapılan bir telekonferans sırasında bu benzersiz olayla ilgili heyecanını dile getirdi. Ayrıca bir sonraki tam güneş tutulmasının Nisan 2024'te gerçekleşeceğini ancak bunu 2046'daki bir sonraki halkalı tutulmaya kadar uzun bir bekleyişin takip edeceğini vurguladı.

“Ateş çemberi” güneş tutulması, gözlem yerine bağlı olarak 1 ile 5 dakika arasında değişen sürelerde gerçekleşecek. Oregon'da yaklaşık 9:13 PDT'de başlayacak ve Teksas'ta 12:03 CDT civarında sona erecek. ABD'de 6.5 milyondan fazla insan tutulmayı doğrudan izleme fırsatına sahip olacak ve ilave 68 ila 70 milyon kişi de 200 mil görüş mesafesinde olacak.

Tutulmanın güvenli bir şekilde izlenebilmesi için ISO 12312-2 standardına uygun, sertifikalı güneş tutulması camlarının kullanılması büyük önem taşıyor. Tutulma sırasında güneşe doğrudan bakmak ciddi göz yaralanmalarına neden olabileceğinden bu gözlükler gözler için gerekli korumayı sağlar. Tutulmayı izlemek için dürbün, güneş gözlüğü ve güneş filtresi olmayan kameralar yeterli koruma sağlamadığından kullanılmamalıdır.

Tutulmayı şahsen gözlemleyemeyenler için NASA, olayı 14 Ekim'de 11:30 ile 1:15 EDT arasında NASA TV'de, ajansın web sitesinde ve çeşitli sosyal medya platformlarında canlı yayınlayacak. Bir sonraki güneş tutulması, tam güneş tutulması, 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek.

kaynaklar:

– NASA – nasa.gov

– ABC Haberleri – abcnews.go.com