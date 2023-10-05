En İnce Malzemeler Küresel Isınmanın Engellenmesine Yardımcı Olabilir

Bilim insanları, MXene ve MBene bileşikleri olarak bilinen şimdiye kadar keşfedilen en ince malzemelerden bazılarının, küresel ısınmanın etkilerini hafifletmeye yardımcı olma potansiyeline sahip olduğunu buldu. Bu iki boyutlu maddeler, atmosferdeki karbondioksiti emebilen geniş alana sahip yüzeylere sahip olup, böylece iklime olan zararlı etkisi azaltılmaktadır. UC Riverside profesörü Mihri Özkan ve ortak yazarları, Chem dergisinde yayınlanan yeni bir makalede MXenes ve MBenes'in karbondioksit yakalama potansiyelini açıkladılar. Bu malzemeler, yüksek seçicilikleri ve katmanlar arası mesafe mühendisliği nedeniyle karbondioksiti seçici olarak yakalayacak şekilde tasarlanabilir.

İnsan kaynaklı karbondioksit emisyonları artmaya devam ettikçe karbon yakalama teknolojilerini geliştirmenin aciliyeti de arttı. Harekete geçilmezse, önümüzdeki on yıl içinde Dünya sıcaklığının 1.5 °C artabileceği, bunun da şiddetli hava olaylarına, kuraklığa, mahsul kıtlığına, artan göçe ve siyasi istikrarsızlığa yol açabileceği öngörülüyor. MXene'ler ve MBene'ler, 2010'ların başında Drexel Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından keşfedildi. MXene atomik olarak ince geçiş metali karbürleri, nitrürleri veya karbonitrür katmanlarından oluşurken, MBene'ler bordan yapılmış boyutlu geçiş metali borürleridir.

Bu bileşikler umut verici olsa da, karbon yakalama cihazlarında kullanılmadan önce aşılması gereken teknik zorluklar var. Bunlar arasında büyük ölçekli üretimdeki sentezle ilgili zorluklar, tek biçimli olmayan karıştırma, sıcaklık değişimleri ve ısı transferi sorunları yer alır. Ancak bu engeller yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla, ıslak aşındırma yöntemlerinin ölçeği büyütülerek veya yenileri geliştirilerek aşılabilir.

Climework AS gibi şirketler tarafından geliştirilenler gibi mevcut teknolojilerle birlikte MXenes ve MBenes, karbondioksitin atmosferden çıkarılmasında ve uzun vadede güvenli bir şekilde depolanmasında çok önemli bir rol oynayabilir. Bu malzemelerin benzersiz özellikleri, onları karbon dioksiti yakalamak için mükemmel adaylar haline getiriyor ve iklim değişikliğiyle mücadelede umut sunuyor.

Kaynak: UC Riverside profesörü Mihri Özkan ve Chem dergisindeki ortak yazarları.

Tanımlar:

1. MXene ve MBene bileşikleri – Atomik olarak ince geçiş metali karbür, nitrür veya karbonitrür (MXenes) katmanlarından ve bordan (MBenes) yapılmış boyutlu geçiş metali borürlerden oluşan en ince malzemeler.

2. Karbon yakalama teknolojileri – Güvenli ve uzun süreli depolama için atmosferden karbondioksitin çıkarılmasında kullanılan teknikler.

3. Katmanlar arası mesafe mühendisliği – Karbon dioksiti yakalama konusundaki seçiciliğini artırmak için iki boyutlu malzemelerdeki katmanların aralıklarını değiştirme süreci.