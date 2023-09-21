Çalışma Bulgularına Göre Ay'daki Su Rezervlerinden Yararlanmak Planların Yeniden Düşünülmesini Gerektirebilir

Ay kraterleri üzerinde yapılan yeni bir analiz, bu özelliklerin eski su buzu rezervuarlarını içeremeyecek kadar genç olduğunu ortaya çıkardı; bu da Ay'daki suyun dağılımı ve bolluğu hakkındaki önceki tahminleri çürütüyor. Fizikçi Norbert Schörghofer ve astrofizikçi Raluca Rufu çalışmayı yürüttüler ve gelecekteki keşifler için özellikle ilgi çekici olan kalıcı gölge boşluklarına sahip kraterlerin çoğunun 2.2 milyar yıldan daha genç olduğunu buldular.

Bu çalışmadan önce bilim adamları, derin kraterler gibi kalıcı olarak gölgelenen bölgelerin (PSR'ler), aşırı soğuk sıcaklıkları nedeniyle milyarlarca yıl boyunca su buzunu tutabileceğine ve biriktirebileceğine inanıyorlardı. Ancak analiz, PSR'lerin bu birikime izin verecek kadar yeterli süre boyunca Güneş'ten korunmadığını gösteriyor.

Bulguların ay görevleri, özellikle de şu anda iniş alanlarını PSR'lerin yakınlığına göre seçen NASA'nın Artemis III misyonu için önemli etkileri var. Keşif, Ay'da antik su buzu rezervuarlarının bulunmasının beklenmediği anlamına gelse de, eski PSR'lerin potansiyel olarak gençlere göre daha fazla su içerebileceğini de öne sürüyor. Kraterlerin yaşını belirlemek, gelecekteki görevler için uygun iniş alanlarının belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Kaynaklar: Bilim Gelişmeleri

Tanımlar:

Ay kraterleri: Kuyruklu yıldızların ve asteroitlerin çarpması nedeniyle ay yüzeyinde oluşan çukurlar ve çukurlar.

Su buzu: Buz halindeki donmuş su.

Kalıcı gölgeli bölgeler (PSR'ler): Ay yüzeyinde hiçbir zaman güneş ışığına maruz kalmayan alanlar.

Rezervuarlar: Doğal depolama alanları.