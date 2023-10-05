Tıpta Yapay Yaşam Formlarının Potansiyeli

Yapay yaşam yaratmak uzun zamandır hem bilimsel araştırmalarda hem de popüler kültürde ilgi odağı olmuştur. Fantastik yaratıklardan tasarım evcil hayvanlara kadar, yaşamı yapay olarak yaratma fikri, bu yaşam formlarının çevremizde oynaması gereken rol hakkında soruları gündeme getiriyor. Doçent Chenguang Lou ve Profesör Hanbin Mao son zamanlarda yapay yaşam alanında, özellikle de hibrit peptit-DNA nanoyapılarının geliştirilmesinde ilerleme kaydettiler. Cell Reports Physical Science dergisinde yayınlanan araştırmaları, bu moleküllerin yapay yaşam formlarının ve viral aşıların oluşturulmasındaki potansiyelini araştırıyor.

Lou'nun yapay yaşam formlarına ilişkin vizyonu, onları doğal yırtıcıları olmayan, hastalığa neden olan virüslere karşı düşman olarak kullanmayı içeriyor. Bu yapay yaşam formları aynı zamanda viral enfeksiyonlara karşı aşı görevi görebilir veya ilaç ve teşhis unsurlarıyla yüklenerek hastanın vücuduna gönderilen nanorobotlar veya nanomakineler gibi davranabilir. Yapay bir viral aşının geliştirilmesi hâlâ yaklaşık on yıl uzakta olsa da, yapay hücrelerin yaratılması ufukta daha yakın.

Yapay yaşam formları yaratmanın yapı taşları, doğadaki iki güçlü biyomolekül olan DNA ve peptidlerin birleşiminde yatmaktadır. DNA, programlama üzerinde hassas kontrol sağlar ancak sınırlı kimyasal işlevlere sahiptir. Peptitler ise birlikte çalışabildikleri 20 amino asit nedeniyle çok çeşitli kimyasal işlevler sunar. Araştırmacılar, üç sarmallı DNA yapılarını üç sarmallı peptid yapılarıyla birleştirerek her ikisinin de güçlü yönlerini birleştiren yapay bir hibrit molekül yarattılar.

Dünya çapındaki araştırma grupları, biyolojik varlıkları ve yaşam formlarını geliştirmek için DNA ile peptitler arasındaki bağlantıyı araştırıyor. Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, hücre zarlarını delerek yapay zar kanalları oluşturabilen bir nanomakine geliştirdiler. Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, DNA ve peptitlerin 2 boyutlu ve 3 boyutlu yapılar halinde kendiliğinden bir araya gelmesini sağlarken, Northwest Üniversitesi'ndeki araştırmacılar mikro liflerin oluşumunu gösterdi. Negev'deki Ben-Gurion Üniversitesi'ndeki bilim adamları, kanser ilacı içeren yapılar oluşturmak için hibrit moleküller kullandılar.

Tıpta yapay yaşam formlarının potansiyeli dönüştürücüdür. Lou'ya göre bu gelişmeler, toplumun tedavisi zor hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme yeteneğini geliştirerek sağlık hizmetlerinde devrim yaratabilir. Hala aşılması gereken zorluklar olsa da yapay yaşam formlarının vaadi tıbbın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak:

– Hibrit nanoyapıların yeni tasarımı için yapı taşları olarak peptid-DNA konjugatları, Cell Reports Physical Science (2023).

– Güney Danimarka Üniversitesi: https://www.sdu.dk/en/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder2023/kunstigtliv