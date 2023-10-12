Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

Güneş Fırtınaları: Modern Teknoloji ve Altyapıya Yönelik Bir Tehdit

ByVicky Stavropoulou

Ekim 12, 2023
Güneş Fırtınaları: Modern Teknoloji ve Altyapıya Yönelik Bir Tehdit

Bilim adamları yakın zamanda güneş fırtınalarının gezegenimiz üzerindeki etkisine ilişkin önemli bir keşifte bulundular. Fransız Alpleri'nde bulunan antik ağaç halkalarını analiz ederek, 14,300 yıl önce radyokarbon seviyelerinde büyük bir artış tespit ettiler. Bu artış şimdiye kadar tespit edilen en büyük güneş fırtınasından kaynaklandı.

Bugün meydana gelen böyle bir güneş fırtınası, modern teknolojik toplumumuz için yıkıcı sonuçlar doğuracak olsa da, gelecekte küresel iletişim ve enerji altyapımızın korunması açısından bu fırtınaları anlamak çok önemlidir. Güneş fırtınasının olası sonuçları arasında telekomünikasyon ve uydu sistemlerinin yok olması, elektrik şebekelerinde büyük kesintiler ve milyarlarca sterlinlik maliyet yer alıyor.

Royal Society'nin Felsefi İşlemleri A: Matematiksel, Fiziksel ve Mühendislik Bilimleri dergisinde yayınlanan ortak araştırma, Güneş'in aşırı davranışlarına ve gezegenimiz için oluşturduğu risklere ışık tutuyor. Çeşitli kurumlardan araştırmacılardan oluşan ekip, Güney Fransa Alpleri'ndeki Drouzet Nehri kıyısına yakın bulunan antik ağaçlarda radyokarbon seviyelerini ölçtü.

Ağaç halkalarını tek tek analiz ederek, tam olarak 14,300 yıl önce radyokarbon seviyelerinde benzeri görülmemiş bir artış buldular. Bu artışı Grönland buz çekirdeklerindeki berilyum ölçümleriyle karşılaştıran araştırmacılar, bu artışa büyük bir güneş fırtınasının neden olduğunu öne sürüyorlar. Bu fırtına büyük miktarlarda enerjik parçacıkları Dünya'nın atmosferine fırlatırdı.

Küresel iletişim ve enerji altyapımızı daha iyi korumak için güneş fırtınalarının etkisini anlamak çok önemlidir. Bilim insanları, güneş fırtınalarının geçmişteki oluşumlarını inceleyerek gelecekteki olayların neden olabileceği potansiyel hasarı azaltmak için öngörüde bulunabilir ve önlemler geliştirebilir.

Kaynak: Sağlanmadı.

By Vicky Stavropoulou

İlgili Mesaj

Bilim

Uzaydan Sonra Yaşam: Yerçekimine Uyum Sağlamak ve Rekorlar Kırmak

Ekim 14, 2023 Robert Andrew
Bilim

NASA'nın Psyche Uzay Aracı Metal Asteroit Görevine Başlıyor

Ekim 14, 2023 Gabriel Bota
Bilim

Güneş Tutulmasının Hava Koşullarına Etkisi

Ekim 14, 2023 Robert Andrew

Kaçırdın

Bilim

Uzaydan Sonra Yaşam: Yerçekimine Uyum Sağlamak ve Rekorlar Kırmak

Ekim 14, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Bilim

NASA'nın Psyche Uzay Aracı Metal Asteroit Görevine Başlıyor

Ekim 14, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Bilim

Güneş Tutulmasının Hava Koşullarına Etkisi

Ekim 14, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Bilim

NASA'nın Psyche Uzay Aracı Metal Asteroide Yolculuğa Başlıyor

Ekim 14, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar