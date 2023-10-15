Balina Avcılığının Kalıcı Etkisi: Balina Popülasyonlarındaki Genetik Kayıp

Yeni bir çalışma, 20. yüzyılda ticari balina avcılığının yıkıcı etkileri nedeniyle balinaların, özellikle de mavi ve kambur balinaların genetik çeşitliliğinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor. Uluslararası araştırma ekibi bunu, Güney Atlantik Okyanusu'ndaki Güney Georgia Adası'ndaki terk edilmiş balina avlama istasyonlarının yakınında bulunan, 100 yılı aşkın bir süre öncesine ait iyi korunmuş balina kemiklerini analiz ederek keşfetti.

Çalışma üç türe odaklandı: mavi, yüzgeçli ve kambur balinalar. Bulgular, mavi ve kambur balinaların anne DNA soyunun tamamını kaybettiğini gösteriyor. Anne soyları, beslenme ve üreme yerleri bilgisi gibi bir nesilden diğerine aktarılan kültürel anıları taşıdıkları için önemlidir. Anne soyunu kaybetmek, değerli bilgileri kaybetmek anlamına gelir.

20. yüzyılda balina popülasyonları dünya çapında azalırken, balina avcıları dikkatlerini Güney Yarımküre'ye çevirdi ve bunun sonucunda yalnızca bölgede 2 milyondan fazla balina öldürüldü. Falkland Adaları'nın yaklaşık 1,300 kilometre doğusunda yer alan Güney Georgia Adası, balina avlama istasyonlarının kurulduğu yerlerden biriydi. Bu dönemde adanın yakınında yaklaşık 175,000 balina öldürüldü.

Güney Atlantik'teki bazı balina popülasyonları iyileşme belirtileri gösterse de, balina avcılığı öncesi tahmin edilen sayıların oldukça altında kalıyor. Mavi ve kambur balinalar da dahil olmak üzere büyük balinaların yavaş üreme oranları, mevcut düşük sayılarına daha da katkıda bulunuyor. Bu ikonik balinalar belirli habitatlarda hala nadiren görülüyor, bu da popülasyonların yok olabileceğine veya yerel olarak yok olabileceğine işaret ediyor.

Çalışma, nispeten yüksek genetik çeşitlilik nedeniyle Güney Atlantik'teki mavi, kambur ve yüzgeçli balinaların genel olarak iyileşmesi konusunda temkinli bir iyimserlik sağlıyor. Ancak mavi ve kambur balinalardaki anne DNA soyları kaybolmuştur. Bugün hayatta olan balinaların çoğunluğu, balina avcılığı döneminden sağ kurtulanların torunları olmasına rağmen, o dönemden hayatta kalanların bir kısmı hala var olabilir. Bu balinaların 90 yıl veya daha uzun süre yaşayabileceği göz önüne alındığında, genetik bilgilerinin sonsuza dek kaybolmadan önce belgelenmesi aciliyeti ortaya çıkıyor.

Balina popülasyonlarının genetik geçmişini anlamak, koruma çabalarına bilgi sağlamak ve kalanları korumak açısından çok önemlidir. Bilim insanları gelecekte daha fazla kaybı azaltmak için geçmişten ders almayı amaçlıyor. Güney Georgia Adası'nda yürütülen araştırma, balinaların genetik geçmişinin süresiz olarak korunması için eşsiz bir fırsat sunuyor ancak iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar, kemiklerdeki DNA'nın korunmasını tehdit edebilir.

Ticari balina avcılığının etkisine ışık tutan bu çalışma, balina popülasyonlarını korumaya yönelik sürekli çabaların gerekliliğini vurguluyor. Bu muhteşem canlıların genetik mirasını korumak büyük önem taşıyor çünkü bu, okyanuslarımızdaki balinaların geçmişini, bugününü ve gelecekteki durumunu daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Kaynak: Kalıtım Dergisi