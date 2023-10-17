Sahra'nın Döngüsel Yeşillenmesi: İklim ve Hayvan Dağılımı Hakkında Bilgiler

İklim bilimcileri yakın zamanda, geniş bitki örtüsü alanlarının tipik kurak manzarayı kapladığı Sahra Çölü'nün periyodik aralıklarla yeşillenmeye maruz kaldığını keşfettiler. Bu yeşil fazlar yaklaşık olarak her 21,000 yılda bir meydana gelir ve nehirlerin, göllerin ve suya bağımlı hayvanların çoğalmasıyla karakterize edilir. Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmaya Helsinki Üniversitesi ve Bristol Üniversitesi öncülük etti.

Çalışma, en son yeşillenmenin 5,000 ila 15,000 yıl önce meydana geldiği Sahra'nın yaşadığı ıslak evrelerin araştırılmasına odaklanıyor. Araştırmacılar, Kuzey Afrika'nın nemli dönemlerini simüle etmek için tasarlanan yeni bir iklim modeli geliştirerek bu olayların nedenlerine ve zamanlamasına ışık tutmayı başardılar.

Sahra'nın iklimindeki değişiklikler, Dünya'nın değişen yörünge koşullarına, özellikle de eksenindeki yalpalamaya bağlanıyor. Bu yalpalama, güneş enerjisi dağılımındaki mevsimsel farklılıkları ve Afrika Musonu gibi olayların yoğunluğunu etkiliyor. Önceki iklim modelleri nemli dönemlerin kapsamını tam olarak yakalayamıyordu. Ancak araştırma ekibinin geliştirdiği yeni model, Sahra'daki ıslak koşulların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

Model, Kuzey Afrika'daki nemli dönemlerin son 21,000 yıl boyunca yaklaşık olarak her 800,000 yılda bir meydana geldiğini ortaya koyuyor. Kuzey Yarımküre'deki sıcak yazlar Batı Afrika Muson sisteminin gücünü yoğunlaştırıyor ve bu da Sahra'da yağışların artmasına neden oluyor. Bu da bölge genelinde savan tipi bitki örtüsünün büyümesini teşvik ediyor. Buzul çağları sırasında, yüksek enlemler buzla kaplı olduğundan, atmosfer soğuduğundan ve muson yağmurları bastırıldığından yeşillenme meydana gelmez.

Sahra'nın bitki örtüsünün durumunu anlamak sadece ilgi çekici değil, aynı zamanda hayvanların bölgeye giriş ve çıkış hareketlerini takip etmek açısından da önemlidir. Sahra, türlerin Kuzey ve Sahra Altı Afrika arasında ve kıtanın içinde ve dışında dağılımını kontrol eden bir geçit görevi görüyor. Nemli ve kurak aşamalar arasındaki değişim, Afrika'daki türlerin evrimi ve yayılmasında çok önemli bir rol oynamıştır.

Araştırmacılar, Kuzey Afrika'daki nemli dönemleri başarılı bir şekilde modelleyerek insan dağılımları ve türümüzün Afrika'daki evrimi hakkında daha iyi bilgiler edinebilirler.

kaynaklar:

– Nature Communications, yayınlanmış araştırma çalışması.

– Edward Armstrong, Helsinki Üniversitesi ve Bristol Üniversitesi'nden iklim bilimci.