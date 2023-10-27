Boeing Starliner: ISS'ye Tarihi Bir Yolculuğa Hazırlanıyoruz

NASA ve Boeing, Boeing Starliner uzay aracının yaklaşan tarihi uçuşuna yönelik doğrulama ve onaylama faaliyetlerinin tamamlanması için özenle çalışırken, uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktasına hazırlanıyor. Bu çığır açan görev, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) taşıyacak ve Starliner'ın ilk mürettebatlı görevi olacak.

Başlangıçta Mart ayında fırlatılması planlanmışken, Nisan ayında yapılacak bir fırlatmanın bu baharda yapılacak mürettebat rotasyonlarına ve kargo ikmal görevlerine daha iyi uyum sağlamasına karar verildi. Bu ayarlama, görevin başarısı için önemli operasyonların daha düzgün koordinasyonunu sağlar.

Deneyimli astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing Starliner Mürettebat Uçuş Testine (CFT) pilotluk yapmak üzere seçildi. Uzmanlıkları ve eğitimleri bu misyonun başarısında hayati bir rol oynayacaktır.

Boeing, NASA Kennedy'deki Starliner üretim tesisinde güvenlik gereksinimlerini karşılamak ve önemli donanım iyileştirme çalışmaları yürütmek için aktif olarak çalışıyor. Ele alınan kritik hususlardan biri, üst kubbe için tamamlanmış olan ve alt kubbe için şu anda devam eden P213 bandının kaldırılması veya iyileştirilmesidir. Mühendisler, kalan bantların kabul edilebilir düzeyde bir risk oluşturduğundan emin olmak için ayrıntılı değerlendirmeler yapacaktır.

Devam eden hazırlıklar kapsamında, paraşütlere yönelik yeni tasarımların yılsonuna kadar montajı planlanıyor. Bu paraşütler, ana kanopi süspansiyon hatlarını, paraşüt ve ana paraşüt yumuşak bağlantı bağlantılarını güçlendiren ve böylece genel güvenliği artıran modifikasyonları içerecektir.

Uzun vadeli işlevselliği daha da geliştirmek için Boeing ve NASA, aktif termal kontrol sistemi valflerinde değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu değişiklikler, bu yılın başlarında radyatör baypas valfindeki bir sorunun keşfedilmesiyle gerçekleştirildi. Her iki ekip de gelecekte benzer zorlukları önlemek için düzeltici eylemler gerçekleştirdi ve sistem temizlemeleri, bileşen yükseltmeleri ve operasyonel hafifletmeler gibi ek önlemler önerdi.

Sertifikasyon ürünlerinin yaklaşık %98'i halihazırda tamamlanmış olduğundan, geri kalan sertifikasyon ürünlerinin de 2022 başlarında kapatılması bekleniyor. Görevin başarısı için kritik gereksinimleri karşılayan manuel mürettebat kontrolü ve iptal sistemi analizi alanlarında da önemli ilerleme kaydedildi. .

Boeing Starliner'ın CFT uçuş yazılımı testlerden geçerken ve uzay aracının modülleri uçuş öncesi işlemlerine devam ederken, uzay araştırmalarındaki bu önemli dönüm noktası için heyecan artıyor. CFT misyonu için seçilen NASA astronotları, ISS'ye başarılı bir sekiz günlük görev sağlamak için şu anda sıkı bir eğitimden geçiyor, ekiplerle işbirliği yapıyor ve çeşitli simülasyonlara katılıyor.

Boeing Starliner'ın fırlatılışını ve insanlı uzay uçuşundaki bir sonraki bölümü sabırsızlıkla beklerken, resmi ticari mürettebat blogu ve CFT misyon blogu üzerinden en son gelişmelerden haberdar olun.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Boeing Starliner'ın ISS'ye ilk insanlı misyonunun hedef fırlatma tarihi ne zaman?

C: İlkbaharda yapılacak mürettebat rotasyonları ve kargo ikmal görevleriyle daha iyi koordinasyon sağlanmasına yönelik bir kararın ardından, hedef fırlatma tarihi Nisan ayındadır.

S: Boeing Starliner Mürettebat Uçuş Testi için seçilen astronotlar kimlerdir?

C: Deneyimli astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı görevi için gemide olacaklar.

S: Starliner'ın termal kontrol sistemi valflerinde ne gibi değişiklikler yapılıyor?

C: Radyatör baypas valfi sorununun keşfedilmesinin ardından aktif termal kontrol sistemi valflerinin uzun vadeli işlevselliğini iyileştirmek için değişiklikler planlanıyor. Bu değişiklikler sistem temizlemelerini, bileşen yükseltmelerini ve operasyonel azaltımları içerir.

S: Güncellenen paraşüt ve ana paraşütlerin düşme testini ne zaman bekleyebiliriz?

C: Düşme testinin mevcut paraşüt teslimat planına göre 2024'ün başlarında yapılması planlanıyor.

S: Boeing Starliner uzay aracının sertifikasyonunda son gelişmeler neler?

C: Uçuş testi için gereken sertifikasyon ürünlerinin yaklaşık %98'i tamamlandı ve geri kalan sertifikasyon ürünlerinin de gelecek yılın başlarında kapatılması bekleniyor.