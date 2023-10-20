Doğu Afrika'daki İlk Miyosen Fosilleri Evrim Tarihine Işık Tutuyor

Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana'nın (CENIEH) Jeokronoloji ve Jeoloji Programı'nın da aralarında bulunduğu uluslararası bir araştırmacı ekibi, Doğu Afrika'da heyecan verici bir keşif yaptı. Ekip, iScience dergisinde yayınlanan bir makalede, Afrika ekosistemlerinin evrimini ve bunun hominin soyu üzerindeki etkisini anlamak için önemli bir yer olan Mozambik'teki Gorongosa Ulusal Parkı'nda ilk Miyosen memeli fosillerini bulduğunu bildirdi.

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Susana Carvalho liderliğindeki çalışma, biyolojik çeşitliliği korumayı ve yerel toplulukta kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan Paleo-Primat Projesi Gorongosa'nın bir parçası. Ekibin bulguları arasında, 5 ila 23 milyon yıl öncesini kapsayan ve Afrika maymunlarının kökeninde önemli bir rol oynayan Miyosen dönemine ait diş fosilleri de yer alıyor.

Ayrıca araştırmacılar, Mazamba adı verilen jeolojik formasyon için radyometrik tarihler belirleyebildi, pedojenik karbonatlar ve fosil ormanlara dayanarak bölgedeki paleobitki oluşumunu yeniden yapılandırabildi ve deniz omurgalıları ve omurgasızları, sürüngenleri, kara memelilerini ve fosil ormanlarını içeren çeşitli fosilleri tanımlayabildi. kıyı paleoortamları. Özellikle, ağırlığı 124 ila 153 kilogram arasında değişen yeni bir dev yaban faresi türü keşfettiler.

Bu çığır açıcı çalışma, daha önce keşfedilmemiş bir Afrika bölgesine dair değerli bilgiler sağlıyor. CENIEH'e bağlı bilim insanı ve Utrecht Üniversitesi'nden Marie Sklodowska-Curie araştırmacısı Mark Sier, araştırmanın önemini şöyle vurguluyor: "Bu çalışma, şimdiye kadar paleontolojik olarak boş olan bir Afrika bölgesi hakkında tamamen yeni bir bakış açısı açıyor." Sier şu anda devam eden projesinin bir parçası olarak yörünge döngülerinin Doğu Afrika'daki çökeltiler üzerindeki etkisini araştırıyor.

Genel olarak, Doğu Afrika'da bu Miyosen fosillerinin keşfi, bölgenin evrimsel tarihini anlamamıza katkıda bulunuyor ve Afrika ekosistemlerini şekillendiren ve homininlerin gelişimini etkileyen süreçlere ışık tutuyor. Gorongosa Milli Parkı'nda yürütülen araştırma, paleontolojik çalışmaların koruma çabaları ve toplumsal kalkınma girişimleri açısından öneminin altını çiziyor.

kaynaklar:

René Bobe ve diğerleri, Güney Doğu Afrika Rift'indeki kıyı ormanlık alanlarından elde edilen ilk Miyosen fosilleri, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644

CENIEH tarafından sağlanmıştır

atıf:

Güney Doğu Afrika Rift'indeki kıyı ormanlık alanlarından ilk Miyosen fosilleri (2023, 20 Ekim)

20 Ekim 2023 alındı

https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html adresinden