Evrenin İlk Yıllarını Keşfetmek: Gözlemsel Kozmoloji ve Radyo Deneyleri

McGill Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Cynthia Chiang, her zaman elleriyle çalışmaya ilgi duymuştur. Bu tutku onu, evrenin ilk yıllarına ilişkin veriler toplayarak evrenin kökenini ve gelişimini incelediği gözlemsel kozmoloji alanına yöneltti.

Çan'ın gözlemsel kozmolojiye yolculuğu, yüksek lisans başvuru süreci sırasında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir laboratuvarı ziyaret etmesiyle başladı. Vakum ekipmanı ve kriyostatlar onu anında büyüledi ve bu alanda ilerlemek istediğini anladı. Doktorasını tamamladıktan sonra kozmik mikrodalga arka planını (CMB) incelemek üzere Planck teleskopunun bilim ekibine katıldı. Ancak Çan, kendi enstrümanını yapmak için çalışmak istiyordu.

Sonraki adımlarını düşünürken Çan, Güney Kutbu Teleskobu'nda kış boyunca bilim adamı olarak Güney Kutbu'nda bir yıl geçirdi. Orada bulunduğu süre boyunca kozmik radyo dalgalarıyla ilgilenmeye başladı ve kozmik mikrodalgaları araştırmaktan kozmik radyo dalgalarına geçiş yaptı. Chiang şu anda evrenin ilk dönemlerinden, özellikle de karanlık çağlardan ve kozmik şafaktan gelen radyo sinyallerini tespit edebilecek enstrümanlar oluşturmaya, konuşlandırmaya ve çalıştırmaya odaklanmış durumda.

Karanlık çağlar, evrenin esas olarak nötr hidrojen gazından oluştuğu bir zamanı ifade eder. Kozmik şafak, ilk yıldızların oluşmasından biraz sonra meydana geldi. Bu dönemleri gözlemlemek zordur ve araştırmacıların evrenin geri kalanından gelen müdahaleyi en aza indirmek için Dünya üzerindeki uzak yerlere gitmesini gerektirir.

Çan'ın el yapımı aletleri, ilk kozmik gün doğumundan ve ondan önceki karanlık çağlardan gelen ışığı yakalamayı amaçlıyor. Şu anda yalnızca EDGES adı verilen bir ekip, kozmik şafak çağına ait potansiyel gözlemleri bildirdi, ancak sonuçlarının hala diğer araçlarla onaylanması veya çürütülmesi gerekiyor.

Quanta ile yaptığı röportajda Chiang, Güney Kutbu'ndaki deneyimlerini, gözlemsel kozmoloji alanındaki çalışmalarının ayrıntılarını ve gizemleri bilimsel araştırma yoluyla çözmenin heyecanını anlatıyor.

Tanımlar:

Gözlemsel Kozmoloji: Gözlemsel verilerin toplanması ve analizi yoluyla evrenin kökeni, yapısı ve evriminin incelenmesi.

Kozmik Mikrodalga Arka Planı (CMB): Erken evreni incelemek için kullanılan Büyük Patlama'dan kalma kalıntı radyasyon.

Kozmik Karanlık Çağlar: Evrenin ilk dönemlerinde evrenin esas olarak nötr hidrojen gazından oluştuğu, bunun sonucunda yıldızlardan ve galaksilerden yoksun karanlık bir gökyüzünün ortaya çıktığı bir dönem.

Kozmik Şafak: İlk yıldızların oluşmaya başladığı dönem, karanlık çağların sonunu işaret ediyor. Bu ilk yıldızlar günümüz evreninde gözlemlenen yıldızlardan farklıydı.

21 santimetre Çizgi: Evrenin tarihindeki farklı dönemleri incelemek için kullanılabilen, hidrojen atomları tarafından yayılan spesifik bir radyo dalga boyu.

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Kaynak: Quanta Dergisi

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