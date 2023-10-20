CU Boulder'ın Colorado'daki Ekonomik Etkisi 4.3 Milyar Dolara Ulaştı

CU Boulder Leeds İşletme Okulu İşletme Araştırma Bölümü tarafından yürütülen yeni bir araştırma, üniversitenin Colorado eyaleti genelinde 4.3-2022 mali yılında toplam 23 milyar dolarlık önemli bir ekonomik etki yarattığını ortaya çıkardı. Bu, önceki yıla göre 3.3 milyar dolarlık bir artışa işaret ediyor.

Çalışmada CU Boulder'ın ekonomik etkisine katkıda bulunan çeşitli faktörler analiz edildi. Üniversitede toplam 19,189 öğretim üyesi, personel ve öğrenci istihdam edildi ve toplam maaş ve sosyal yardım harcaması 1.1 milyar dolardı. Bu istihdam, yalnızca maaşları değil aynı zamanda üniversitenin yerel satıcılardan mal ve hizmetlere yaptığı harcamaları da kapsayan 1.8 milyar dolarlık doğrudan bir ekonomik etki yarattı.

Ayrıca, CU Boulder'ın araştırma ve teknoloji transferinden kaynaklanan dolaylı ve teşvikli etkisi, şirketin büyümesini ve istihdam yaratılmasını kolaylaştırarak toplam 2.5 milyar dolarlık bir etkiye yol açtı. Enflasyon, artan işçilik giderleri ve Colorado'ya tahsis edilen daha ayrıntılı harcamalarla artan veri kalitesi gibi faktörler, ekonomik etkinin artmasına katkıda bulundu. CU Boulder'ın, Boulder metropol istatistik alanına en büyük ekonomik katkı sağlayan kuruluş olma durumu, aynı zamanda yerel ekonomiye olan önemini de göstermektedir.

Ayrıca araştırma, CU Boulder'ın araştırma harcamalarının 643 milyon dolar tutarında olduğunu ve bunun da 1.2 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladığını ortaya çıkardı. Üniversitenin eyaletteki yerel olmayan öğrenci ve ziyaretçi harcamaları, kira, yiyecek, ulaşım, çocuk bakımı, eğlence ve sağlık bakım masraflarını kapsayan 777 milyon dolara ulaştı.

CU Boulder'ın mali yıl içindeki doğrudan harcamasının 700 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu; buna inşaat projeleri için bütçelenen maliyetler de dahildi. Özellikle Hellems Arts and Sciences ve Mary Rippon Açık Hava Tiyatrosu yenileme projeleri CU Boulder'daki en büyük projeler arasında yer aldı.

Colorado Üniversitesi sisteminin tüm kampüsleri ve bağlı hastanelerinin genel ekonomik etkisi göz önüne alındığında, eyalet genelindeki toplam etki 17.2-2022 mali yılında etkileyici bir şekilde 23 milyar dolara ulaştı ve başta Boulder, Denver olmak üzere toplam 98,175 işi destekledi. ve Colorado Springs metropol alanları.

Çalışmanın mezunların, emeklilerin, atletizmin veya teknoloji transferinin etkisini içermediğini belirtmek önemlidir. Ancak bu bulgular CU Boulder'ın eyalet ekonomisine ve genel yaşam kalitesine yaptığı önemli katkının altını çiziyor.

kaynaklar:

– CU Boulder Leeds İşletme Okulu İşletme Araştırma Bölümü