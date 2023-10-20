Antik Lav Kıvılcımlarında Bulunan Gizemli Element Dünyanın Çekirdek Sızıntısına İlişkin Teori

Bilim insanları antik lavlarda gizemli bir element tespit ettikten sonra kafa karıştırıcı bir keşifte bulundular ve bu keşif, Dünya'nın çekirdeğinin sızdığı yönündeki teorilere yol açtı. Kanada'nın Arktik Takımadaları'ndaki Baffin Adası'ndaki 62 milyon yıllık lav akıntıları üzerinde yapılan bir araştırma, gezegenimizin iç işleyişiyle ilişkili nadir bir izotop olan helyum-3'ün alışılmadık derecede yüksek seviyelerini ortaya çıkardı. Nature dergisinde yayınlanan bulgular, araştırmacılar ve uzmanlar arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden jeokimyacılardan oluşan araştırma ekibi, Baffin Adası'nın eski lav akışlarından okumalar topladı. Kara kütlesinin, şimdiye kadar karasal volkanik kayalarda bulunan en yüksek oranlarda helyum-3, helyum-4 ve başka bir izotop içerdiğini keşfettiler. Astronomik olmayan bir alanda bu kadar yüksek düzeyde helyum-3 bulunması önemli olduğundan, bu durum oldukça dikkat çekti.

Helyum-3 doğası gereği son derece nadirdir. Yüzeye ulaştığında atmosfere kaçar ve uzaya dağılır. Dolayısıyla yüzeyde helyum-3 bulunursa, bunun Dünya'nın çekirdeğinden kaynaklanmış olması muhtemeldir. Bu bulgu, potansiyel olarak çekirdek malzemenin fiziksel örneklerini sağlayabilir ve Dünya'nın çekirdeğinin mühürlendiği yönündeki önceki anlayışa meydan okuyabilir.

Bu keşfin sonuçları çok büyük. Malzemenin gerçekten çekirdekten sızdığı tespit edilebilirse, bilim insanları çekirdek malzemeyi daha önce imkansız olan yöntemlerle inceleyebilirler. İlkel helyum-3'ün varlığı, gezegenimizin oluşumu hakkında başka yollarla erişilemeyen sırlar barındırıyor olabilir. Bu açıklama, derin Dünya'nın daha önce fark edilenden daha dinamik olduğunu ve gezegenimizin çekirdeği ile diğer katmanları arasındaki geleneksel jeokimyasal izolasyon kavramlarını altüst ettiğini öne sürüyor.

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nden jeokimyacı Forrest Horton, keşfi "heyecan verici" olarak nitelendiriyor ve yapılacak daha çok iş olduğunu vurguluyor. Çalışma, cevapladığından daha fazla soruyu gündeme getirerek, Dünya'nın çekirdeğine yönelik araştırmalar için yeni yollar açtı. Bilim adamlarının Nature dergisinde yayınlanan raporunda çekirdek sızıntısına ilişkin daha fazla kanıt sağlandı.

Genel olarak, bu çığır açıcı keşif, Dünya'nın çekirdeği hakkındaki mevcut bilgilere meydan okuyor ve bilim adamlarına çekirdek malzemeyi benzeri görülmemiş şekillerde keşfetme fırsatı sunuyor. Bu araştırmanın sonuçları, gezegenimizin oluşumu ve dinamikleri hakkındaki anlayışımızda devrim yaratabilir.

kaynaklar:

– İrlanda Güneşi (URL belirtilmedi)

– Doğa (Dergi)