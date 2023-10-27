Dünyanın Çekirdeği Hakkında Yeni Bilgiler: Volkanik Kayalarda Keşfedilen Antik Helyum

Bilim insanları Kanada'nın Baffin Adası'nda çığır açıcı bir keşif yaparak, volkanik kayalardaki eski helyumun milyonlarca yıldır Dünya'nın çekirdeğinden sızdığını ortaya çıkardı. Bu bulgu gezegenimizin kökenlerine ve evrimine ışık tutuyor.

Helyumun nadir bir versiyonu olan Helyum-3, Dünya'da daha yaygın olarak bulunan helyum-4 ile birlikte volkanik kayalarda beklenmedik bir şekilde bol miktarda bulunuyordu. Helyum-3'ün evrende genellikle daha yaygın olması nedeniyle bu tutarsızlık araştırmacıları şaşırttı. Bu çalışmanın sonuçları yakın zamanda prestijli Nature dergisinde yayınlandı.

Araştırmanın başyazarı, Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nde yardımcı bilim adamı olan Forrest Horton, helyum-3'ün Dünya'da az bulunduğunu, çünkü helyum-XNUMX'ün önemli miktarlarda üretilmediğini veya gezegene eklenmediğini açıkladı. Ek olarak, Dünya'nın kayalık katmanları zamanla konveksiyona uğrayıp soğuduğundan uzayda kolaylıkla kaybolur. Malzeme yükseldikçe, soğudukça ve battıkça helyum atmosfere salınır ve sonunda uzaya kaçar.

Dünyanın çekirdeğinden sızan elementlerin tespiti, gezegenimizin oluşumu ve evrimi hakkında değerli bilgiler sunuyor. Bu yeni bulgular, Dünya'nın, muhtemelen yakındaki bir süpernovanın şok dalgası nedeniyle çöken bir gaz ve toz bulutu olan güneş bulutsusundan kaynaklandığı yönündeki mevcut hipotezi destekleyen kanıtlar sağlıyor. Çekirdekten sızan eser miktarda helyum-3'ün varlığı bu teoriyle uyumludur.

Araştırma ekibi, Grönland ile Kuzey Amerika'nın milyonlarca yıl önce ayrılmasıyla oluşan antik lav akıntılarını inceleyerek 2018 yılında Baffin Adası'nda bir çalışma gerçekleştirdi. Bu lav örnekleri, Dünya'nın çekirdeğinin ve yüzeyin altındaki katı katman olan mantonun bileşimine dair bir fikir verdi.

Uzak adaya erişim, aralarında Qikiqtani Inuit Derneği ve Nunavut Araştırma Enstitüsü'nün de bulunduğu yerel kuruluşların desteğiyle mümkün oldu. Araştırmacılar Arktik manzarayı cesaretle karşıladılar, yüksek kayalıklarda, buzdağlarında gezindiler ve hatta kutup ayılarıyla karşılaştılar.

Analiz edilen volkanik kayalar, önceki çalışmalara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde helyum-3 ve helyum-4 ortaya çıkardı ve ölçümler toplanan örneklere göre değişiklik gösterdi. Her bir kaya, parlak yeşil olivin kristalleriyle dolu bir hazineydi ve bu da araştırmayı daha da heyecanlı kılıyordu.

Bu yeni ölçümler, her milyon helyum-4 atomuna karşılık yalnızca bir helyum-3 atomunun bulunduğunu göstermektedir. Ekip, olivin kristallerinin gramı başına yaklaşık 10 milyon helyum-3 atomunun şaşırtıcı miktarını ölçtü.

Bu keşif, Dünya'nın çekirdeğinin daha fazla araştırılmasına ve anlaşılmasına kapıyı açıyor ve tarihi boyunca gezegenimizi şekillendiren karmaşık süreçlere yeni bakış açıları sağlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Helyum-3 nedir?

C: Helyum-3, helyumun nadir bir versiyonudur ve genellikle evrende Dünya'dakinden daha bol miktarda bulunur.

S: Helyum-3 neden Dünya'da az bulunuyor?

C: Helyum-3 Dünya'da kıttır çünkü önemli miktarlarda üretilmemiştir veya gezegene eklenmemiştir ve uzayda kolayca kaybolmaktadır.

Soru: Bilim insanları Dünya'nın çekirdeğinden sızan helyumu nasıl tespit etti?

C: Bilim insanları, Kanada'nın Baffin Adası'ndaki volkanik kayaları analiz ederek helyum sızıntısını tespit etti; bu kayalar, daha önce rapor edilenden daha yüksek seviyelerde helyum-3 ve helyum-4 içeriyordu.

Soru: Bu keşif Dünya'nın kökeni hakkında neyi ortaya koyuyor?

C: Dünyanın çekirdeğinden sızan helyum-3'ün varlığı, gezegenimizin muhtemelen yakındaki bir süpernovanın şok dalgası nedeniyle çöken bir gaz ve toz bulutu olan güneş nebulasından kaynaklandığı teorisiyle örtüşüyor.

Soru: Bu bulgu Dünya'nın çekirdeğini anlamamıza nasıl katkıda bulunacak?

C: Bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğinden sızan elementleri inceleyerek, zaman içinde gezegenimizi şekillendiren ve şekillendirmeye devam eden süreçler hakkında değerli bilgiler edinebilirler.