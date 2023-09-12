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Bilim

Dünya'ya Rekor Kıran Yakınlıkta Kara Delikler Bulundu

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
Dünya'ya Rekor Kıran Yakınlıkta Kara Delikler Bulundu

Son zamanlarda yapılan bir keşif, Dünya'ya oldukça yakın mesafede kara deliklerin varlığını ortaya çıkardı. 153 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Hyades Yıldız Kümesi'nin artık iki veya üç kara deliğe ev sahipliği yaptığı biliniyor. Daha önceki keşiflerden farklı olarak bu kara delikler, orta derecede karanlık gökyüzünden çıplak gözle görülebilen bir küme içerisinde yer alıyor.

Hyades Yıldız Kümesi genellikle daha ünlü komşusu Pleiades'in gölgesinde kalır. Ancak Hyades, Dünya'ya en yakın yıldız kümesidir. Kara deliklerin önceki gözlemleri çok daha uzaktaydı; mevcut rekorun sahibi, 1 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Gaia BH1,600'di.

Hyades kümesindeki kara deliklerin keşfi, kümedeki yıldızların konumlarının ve hareketlerinin hassas ölçümleriyle mümkün oldu. Kümenin merkezi etrafındaki yıldızların dağılımını kopyalamak için bilgisayar modelleri kullanıldı ve en iyi eşleşmeler, iki veya üç kara delik dahil edildiğinde bulundu.

Bu gözlemin, yıldız kümelerinin evrimini ve bunların kütleçekimsel dalga kaynaklarına katkılarını anlamak açısından önemli sonuçları vardır. Ayrıca kara deliklerin varlığının yıldız kümelerinin dinamiklerini nasıl etkilediğine dair değerli bilgiler sağlıyor.

Kara delik aramalarının çoğu, Samanyolu'nun halesindeki küresel kümelere odaklandı, ancak bu keşif, Dünya'ya daha yakın olan Hyades gibi açık kümelerin daha ileri çalışmalar için heyecan verici fırsatlar sunduğunu gösteriyor.

Bu çalışmanın bulguları Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimlerinde yayınlandı.

kaynaklar:
– Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimleri

By Gabriel Bota

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