Fareler yeni bir şarkı öğrenebilir mi?

Yıllardır araştırmacılar fare şarkılarının içgüdüsel ve sabit olduğuna inanıyorlardı. Ancak 2012 yılında Duke Üniversitesi'nden bir nörobiyolog ekibi bu varsayımı test etmek için bir deney gerçekleştirdi. Araştırmacılar beş fareyi ameliyatla sağırlaştırdı ve onların şarkılarını işiten farelerin şarkılarıyla karşılaştırdılar. Sağır farelerin şarkılarının kalitesinin düştüğünü ve tanınmaz hale geldiğini buldular; bu da farenin şarkısı için kendini ve başkalarını duyma yeteneğinin çok önemli olduğunu gösteriyor.

Bu deney, uzun süredir "bilimdeki en zor sorun" olarak kabul edilen dilin kökenine dair ipuçları sağladı. Ötücü kuşlar ve balinalar gibi türlerde ses öğrenimi gözlemlenirken, bilim insanları bu yeteneklerin insan diliyle ilgisi olmadığına inanıyordu. Farelerde ses öğreniminin keşfi, dil açısından kritik kapasitenin bir süreklilik içinde var olabileceğini öne sürdü.

Diğer bulgular insan ve hayvan iletişimi arasındaki çizgiyi daha da bulanıklaştırdı. Ses üreten ve bunlara tepki veren kaplumbağalar, sağlıklı resifleri duyabilen mercan larvaları ve sesleri algılayabilen bitkilerin hepsi incelendi. Bu keşifler, insan dışı seslerde niyet ve anlamın bulunabileceğini öne sürerek dilde kurallara dayalı yapıların ortaya çıkmasına işaret ediyor.

Yüzyıllar boyunca dil, bizi diğer türlerden ayıran, insana özgü bir özellik olarak görülmüştür. Bu inanç, hayvanlar üzerindeki hakimiyetimizi meşrulaştırdı ve dilin evrimini bir gizem haline getirdi. Ancak dil bilimi, biyoloji ve bilişsel bilim uzmanları artık dilin türler arasında ortak bileşenlere sahip olabileceğinden şüpheleniyor ve bu da hayvanların iç yaşamlarına ve kendi evrim tarihimize ışık tutuyor.

Kaynak: New York Times

Tanımlar:

– Vokal öğrenme: Taklit ve uygulama yoluyla sesleri öğrenme ve üretme yeteneği.

– Sonogram: Farklı bileşenlerin frekansını ve yoğunluğunu gösteren, sesin görsel bir temsili.

– Nörobiyolog: Sinir sistemini ve onun davranışla ilişkisini inceleyen bir bilim adamı.

– Deniz Memelileri: Yunuslar ve balinalar da dahil olmak üzere deniz memelileri.

– Yüzgeçayaklılar: Foklar ve deniz aslanları da dahil olmak üzere deniz memelileri.

– Ön beyinler: Beynin daha yüksek bilişsel işlevlerden sorumlu olan ön kısmı.

– Batık kara köprüsü: Yükselen deniz seviyeleri nedeniyle su altında kalan iki kara kütlesi arasındaki kara bağlantısı.