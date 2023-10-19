Havadaki Toz Artışı İklim Değişikliği Endişelerini Artırıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre, dünyanın havasındaki toz miktarı 2022'de kötüleşti. Kuruluş, iklim değişikliği ile kum fırtınası sıcak noktalarının artması arasındaki bağlantı konusunda daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu. Tozdaki artış, batı-orta Afrika, Arap Yarımadası, İran Platosu ve kuzeybatı Çin gibi bölgelerden kaynaklanan artan emisyonlara bağlanıyor.

WMO Başkanı Petteri Taalas, insan faaliyetlerinin kum ve toz fırtınalarını etkilediğini vurguladı. Daha yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve artan buharlaşma, daha düşük toprak nemi ile sonuçlanır; bu da kötü arazi yönetimiyle birleştiğinde, daha sık kum ve toz fırtınalarına katkıda bulunur. Yıllık WMO raporu, toz fırtınalarının oluşumunu ve tehlikelerini analiz ederek bunların toplum üzerindeki etkilerini vurguladı.

Rapor, 2022 yılında küresel ortalama yıllık ortalama toz yüzey konsantrasyonlarının 2021 yılına göre biraz daha yüksek olduğunu ortaya koydu. 2021'de bu rakam metreküp başına 13.5 mikrogram iken, 2022'de metreküp başına 13.8 mikrograma yükseldi. Çad'daki Bodele bölgesi, metreküp başına 900 ila 1,200 mikrogram arasında değişen tahmini en yüksek yıllık ortalama toz yüzey konsantrasyonunu kaydetti. Güney yarımkürede, orta Avustralya ve Güney Afrika'nın batı kıyısı, metreküp başına 200 ila 300 mikrogram arasında değişen en yüksek konsantrasyonlara sahipti.

Toz fırtınalarının geniş kapsamlı etkileri vardır ve gökyüzünün kararmasına ve hava kalitesinin bozulmasına katkıda bulunur. Raporda, her yıl yaklaşık 2,000 milyar ton tozun atmosfere girerek binlerce kilometre uzaktaki bölgelerde bile ekonomileri, ekosistemleri, hava durumunu ve iklimi etkilediği belirtildi. Doğal süreçler rol oynasa da, zayıf su ve arazi yönetimi de önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Bülten, 2022'de, Kuzey Afrika'dan İspanya ve Portekiz üzerinde meydana gelen ve Avrupa Birliği hava kalitesi düzenlemelerini aşan "olağanüstü toz salgını" da dahil olmak üzere üç büyük olaya dikkat çekti. Orta Doğu'da bir başka şiddetli toz fırtınası meydana geldi ve bölge genelinde görüş mesafesi azaldı. Ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki ekili toz fırtınası da tarımsal faaliyetleri etkiledi.

Taalas, kum ve toz fırtınalarının sağlık, ulaşım ve tarım üzerindeki etkilerini ele almanın önemini vurguladı. Bülten, bu alan büyük ölçüde keşfedilmemiş olduğundan, toz fırtınaları ile iklim değişikliği arasındaki bağlantının daha fazla araştırılması çağrısında bulundu. WMO, toz fırtınaları da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin kötüleşen etkilerini azaltmak için dört yıl içinde dünya çapında hava afet erken uyarı sistemleri kurmayı hedefliyor.