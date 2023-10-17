Yeni Araştırmalar, Balina Avcılığının 20. Yüzyılda Doğu Kuzey Pasifik Yüzgeçli Balinalarının Çoğunluğunu Yok Ettiğini Gösteriyor

UCLA biyologları tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, Doğu Kuzey Pasifik yüzgeçli balina yetiştiren popülasyonun %99'u 20. yüzyılda balina avcılığı yüzünden yok oldu. Bu sayının önceki tahminlerden önemli ölçüde daha yüksek olması, insan faaliyetinin çevre üzerindeki etkisinin ciddiyetini ortaya koyuyor. Önceki araştırmalar balina avcılığı kayıtlarına veya mitokondriyal DNA'ya dayanırken, bu çalışma, kalan yüzgeçli balinaların mevcut boyutu ve genetik çeşitliliği hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak için genomun tamamını kullandı.

20. yüzyılda endüstriyel balina avcılığı, özellikle Doğu Kuzey Pasifik'te yüzgeçli balina popülasyonunun neredeyse yok olmasına neden oldu. Bu, çoğu balina türünün balina avcılığı nedeniyle yok edildiği, ancak mavi ve yüzgeçli balinalar gibi daha büyük türlerin nispeten zarar görmeden hayatta kalmayı başardığı 19. yüzyılın tam tersidir.

UCLA biyologları tarafından yürütülen araştırma, canlı balinalardan DNA örnekleri almanın zor olduğu için zorluydu. Ancak çalışma, balina avcılarının hedefi olmayan ancak küçük, izole bir gruba ait olan Kaliforniya Körfezi'ndeki yüzgeçli balinalar da dahil olmak üzere 50 balinanın analizini içeriyordu.

Araştırmanın bulguları, Kaliforniya Körfezi yüzgeçli balinalarının yaklaşık 16,000 yıl önce ayrıldığını ve yaklaşık 114 yetişkin yetiştiriciden oluşan bir popülasyonu koruduğunu ortaya çıkardı. Buna karşılık, Doğu Kuzey Pasifik nüfusu büyüktü ve 20. yüzyıla kadar birbirine bağlıydı balina avcılığı, 24,000 ila 305 yıllık bir süre içinde sayıların 26 kişiden yalnızca 52'e kadar felaketle sonuçlanmasına yol açtı.

Yıkıcı düşüşe rağmen, Doğu Kuzey Pasifik'te kalan yüzgeçli balinalar arasındaki genetik çeşitlilik, yeterli koruma tedbirlerinin uygulanması halinde toparlanmalarını mümkün kılmaya hâlâ yeterli. Ancak mevcut korumaların sürdürülmesi ve iklim değişikliği ile gemi saldırıları gibi dış tehditlerin ele alınması, bu balina popülasyonlarının devam eden iyileşmesi için hayati önem taşıyor.

Merhum UCLA Profesörü Robert Wayne'e ithaf edilerek yürütülen araştırma, yüzgeçli balinaların karşılaştığı zorlukların anlaşılmasında ileriye doğru atılan çok önemli bir adımı temsil ediyor. Hesaplamalı modeller geliştikçe, yok olma riskinin değerlendirilmesinde ve etkili koruma stratejilerinin geliştirilmesinde iklim değişikliği gibi faktörlerin bir araya getirilmesi önemli olacaktır.

Özet:

Yeni bir çalışma, 20. yüzyıldaki balina avcılığının Doğu Kuzey Pasifik yüzgeçli balina yetiştiren popülasyonunun %99'unun neredeyse yok olmasına yol açtığını ortaya koyuyor. UCLA biyologları tarafından yürütülen araştırmada, geri kalan balinaların mevcut büyüklüğü ve genetik çeşitliliği hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak için genomun tamamı kullanıldı. Doğu Kuzey Pasifik yüzgeçli balina popülasyonu koruma önlemleriyle iyileşebilirken, korumayı sürdürmek ve dış tehditlere yanıt vermek hayatta kalmaları için çok önemlidir. Çalışma, insan faaliyetinin çevre üzerindeki yıkıcı etkisinin altını çiziyor ve yok olma risklerini değerlendirmek ve koruma stratejilerini bilgilendirmek için hesaplamalı modeller geliştirmenin önemini vurguluyor.

Tanımlar:

– Genetik çeşitlilik: Belirli bir tür veya popülasyondaki genlerin çeşitliliği.

– Mitokondriyal DNA: Hücrelerin mitokondrilerinde yer alan, yalnızca anneden miras alınan ve genetik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan genetik materyal.

– Balina avcılığı: Etleri, yağları veya diğer ürünleri için balinaları avlama ve öldürme uygulaması.

– Endüstriyel balina avcılığı: Ticari amaçlarla büyük ölçekli balina avcılığı.

– Genom: Bir organizmadaki genetik materyalin tamamı.

kaynaklar:

– Nature Communications'da yayınlanan çalışma

– UCLA biyologları tarafından yürütülen araştırma