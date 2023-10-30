Antibiyotik Direnciyle Mücadelede Moleküler Yok Olma Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması

Antibiyotik direnci halk sağlığı için yakın bir tehdit oluşturuyor ve araştırmacılar bu küresel krizle başa çıkmak için yenilikçi çözümlere yöneliyor. 1980'lerden bu yana yeni bir antibiyotik sınıfı ortaya çıkmamış olsa da bilim insanları, dirençle mücadelenin anahtarının eski akrabalarımızın genlerinde yattığına inanıyor. Pensilvanya Üniversitesi biyomühendislik profesörü César de la Fuente ve ekibi, yeni antibiyotikler keşfetmek için makine öğreniminin ve moleküler yok oluşun gücünden yararlanıyor.

Antibiyotikler tıpta devrim yarattı ve daha önce tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan sayısız hayat kurtardı. Ancak mevcut antibiyotiklere dirençli bakterilerin yükselişi endişeleri artırdı. De la Fuente şöyle açıklıyor: "Giderek daha fazla bakterinin mevcut antibiyotiklere dirençli hale geldiği sessiz bir salgınla karşı karşıyayız."

Charles Darwin'in evrim teorisinden ilham alan de la Fuente, bir bilgisayarı moleküler düzeyde yenilik yapacak şekilde eğitmek için makine öğrenimi algoritmalarından yararlandı. 2018'de yayınlanan çığır açıcı bir çalışmada, yapay zeka algoritmaları etkisiz antibiyotikleri başarılı bir şekilde güçlü antibiyotiklere dönüştürdü.

Bu başarıya dayanarak ekip, antibiyotiğe dirençli bakterilerle savaşabilecek eski molekülleri bulmak için dikkatlerini soyu tükenmiş akrabalarımız Neandertallere ve Denisovalılara çevirdi. Bu tarih öncesi insanlardan alınan proteomik ve genomik verileri inceleyerek anti-enfektif özelliklere sahip 2,500'den fazla peptid tanımladılar.

Moleküler yok oluş kavramını benimseyen de la Fuente ve meslektaşları, Neandertallerden ve Denisovalılardan hangi peptitlerin etkili antibiyotik olarak hizmet edebileceğini tahmin etmek için bir makine öğrenme modeli geliştirdiler. Katı faz kimyasal sentezini kullanarak bu peptitleri bir araya getirdiler ve bunların klinik açıdan ilgili bakterilere karşı etkinliğini test ettiler.

Dikkat çekici bir şekilde, çeşitli peptidlerin hem petri kaplarında hem de hayvan modellerinde bakterileri öldürmede oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle "Neandertalin-1" adı verilen bir Neandertal peptidi, cilt enfeksiyonunu Polimiksin B adı verilen standart bir antibiyotiğe benzer seviyelere düşürdü.

Neandertalin-1 tek başına bir antibiyotik olmak için yeterli güce sahip olmasa da, de la Fuente ve ekibi bunu yeni antimikrobiyal ilaçların geliştirilmesi için çok önemli bir şablon olarak görüyor. Araştırmacılar, moleküler neslin tükenmesinin potansiyelini keşfederek ve eski akrabalarımızın genetik rezervuarından yararlanarak, antibiyotik direncine karşı mücadelede benzeri görülmemiş yollar açıyor.

FAQ

Moleküler tükenme nedir?

Moleküler neslin tükenmesi, soyu tükenmiş organizmalardan genetik materyalin çıkarılması ve bunu eski biyolojik süreçleri anlamak veya çağdaş sorunlara potansiyel çözümler geliştirmek için kullanma kavramıdır.

Araştırmacılar çalışmalarında makine öğrenimini nasıl kullandılar?

Araştırmacılar, Darwin'in evrim algoritmasını moleküler düzeyde yürütmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak bir bilgisayarı eğittiler. Bu yaklaşım, bilgisayarın yeni antibiyotik adaylarını belirlemesine ve optimize etmesine olanak sağladı.

Araştırmacılar hangi peptidleri keşfetti ve test etti?

Araştırmacılar, Neandertaller ve Denisovalılardan alınan proteomik ve genomik verileri inceleyerek anti-enfektif özelliklere sahip 2,500'den fazla peptid keşfettiler. Bu peptitler sentezlendi ve klinik olarak ilgili bakterileri öldürme yetenekleri açısından test edildi. Bir peptit olan neandertalin-1, cilt enfeksiyonunu azaltmada önemli bir etkinlik sergiledi.

Bu araştırmanın potansiyel etkisi nedir?

Bu araştırma, antibiyotik direnciyle mücadele edecek yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi için yeni olanaklar sunuyor. Bilim insanları, soyu tükenmiş organizmaların genetik materyalini inceleyerek geniş bir genetik rezervuardan yararlanabilir ve halk sağlığı sorunlarına yenilikçi çözümler keşfedebilir.