Teksas Eyalet Parklarında Heyecan Verici Halka Şeklinde Güneş Tutulması İzleme Fırsatı

Teksas Eyalet Parkları, 14 Ekim'de Teksas semalarında görülebilecek halkalı güneş tutulması için harika izleme fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Etkinliğin beklenen popülaritesi nedeniyle, o gün eyalet parklarına giriş, önceden satın alınan günlük geçiş kartları veya kamp izinleri olanlarla sınırlı olacaktır. Eyalet parkı kartının girişi garanti etmediğini unutmamak önemlidir, bu nedenle yerinizi garanti altına almak için mümkün olan en kısa sürede bir kamp alanı veya günlük geçiş rezervasyonu yapmanız önerilir.

Halkalı tutulma Teksas'ın üzerinden Midland/Odessa'dan Corpus Christi'ye geçecek ve yolu üzerinde on yedi Teksas Eyalet Parkı yer alacak. Güneş, ay ve dünya uzayda aynı hizada olduğunda tutulma meydana gelir. Halkalı tutulma sırasında Ay, Güneş'ten biraz daha küçük görünür ve gökyüzünde bir ateş çemberi yanılsaması yaratır. 10 Ekim günü saat 20 civarında Ay, güneşi engellemeye başlayacak ve Teksas-New Mexico sınırı boyunca ateş çemberi saat 14 civarında görülebilecek.

Tutulma daha sonra eyalet boyunca güneydoğuya doğru ilerleyecek ve tamlık süresi bakış noktasına bağlı olarak değişecek. Tutulmanın yoluna ne kadar yakınsanız, ateş çemberinin keyfini o kadar uzun süre çıkarabileceksiniz. Eyalet ve ülke genelinden gelen ziyaretçiler nedeniyle trafikte gecikmeler olabileceğinden, parklara erken gelmeyi ve geç kalmayı planlamanız tavsiye edilir. Öngörülemeyen gecikmeler durumunda yeterli yiyecek, su ve yakıt getirdiğinizden emin olun.

Teksas Eyalet Parkı'nda tutulmayı izlemeye katılırken, güvenlik açısından yalnızca belirlenmiş alanlara park etmek ve yollardan uzak durmak önemlidir. Park personeli, gerekirse ziyaretçileri kaldırımın dışında nereye park edecekleri konusunda yönlendirecektir. Ek olarak, parklar tutulmadan önce veya sonra korucuların liderliğinde programlar sunmaktadır, bu nedenle bu bilgilendirici ve eğitici programlara katılmanız tavsiye edilir.

Teksas Eyalet Parklarındaki halkalı güneş tutulmasına tanıklık etmek için bu eşsiz ve heyecan verici fırsatı kaçırmayın. Unutulmaz bir deneyim yaşamak için rezervasyonlarınızı ve hazırlıklarınızı erken yapın.

kaynaklar:

– Texas Parklar ve Yaban Hayatı Dairesi (TPWD)