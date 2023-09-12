Emici Galaksiler: Işık Emilimi Yoluyla Yeni Keşifler

Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan Kozmik Şafak Merkezi'nden gökbilimciler, yalnızca yaymak yerine emdiği ışıkla gözlemlenebilen bir galaksinin çığır açan bir keşfini yaptılar. Yaklaşık 11 milyar yıl önce yer alan bu galaksi, daha sonra bizim Yerel Grubumuza benzeyebilecek erken bir grubun parçasıdır.

Tipik olarak galaksiler yaydıkları veya yansıttıkları ışık aracılığıyla tespit edilir. Bununla birlikte, eğer bir galaksi daha uzak, parlak bir ışık kaynağının görüş hattı üzerinde yer alıyorsa, o kaynağın ışığının bir kısmını emecektir. Bu emilim galaksideki yıldızlar arasında bulunan gaz ve toz parçacıkları nedeniyle meydana gelir. Gökbilimciler, arka plandaki ışık kaynağının spektrumunu analiz ederek, ön plandaki bir galaksinin varlığını ortaya çıkaran farklı soğurma "deliklerini" gözlemleyebilirler.

Soğurulan ışık, soğuran galaksinin fiziksel özellikleri hakkında bilgi sağlar. Bu durumda, parlak arka plan kaynağı muhtemelen süper kütleli bir kara deliğe sahip bir galaksinin çekirdeği olan bir kuasardır. Parlak bir kuasarın önünde kendi ışığını yayan bir galaksiyi gözlemlemenin zorluklarına rağmen, gökbilimciler bu türden birden fazla soğurucuyu başarıyla tespit etti.

Ekip, en son çalışmalarında, neredeyse 11 milyar yıl önce bulunan bir soğurucu tarafından yoğun şekilde kırmızıya boyanmış, özellikle kırmızı bir kuasar üzerine odaklandı. Diğerlerine göre çok daha fazla ışık emen bu soğurucu, onun Samanyolu'na benzeyen olgun bir galaksi olduğunu akla getiriyor. Her ne kadar soğurucunun parlak bir benzerini tespit edemeseler de araştırmacılar, erken grubun parçası olabilecek başka bir yakın galaksiyi keşfettiler.

Soğurulan ışığın gözlemleri, ön plandaki galaksideki tozun Samanyolu ve komşu galaksilerimizde görülen toza benzediğini gösteriyor. Bu bulgu, kozmik tarih boyunca galaksilerin bileşimine ve doğasına ışık tutuyor.

Genel olarak bu çalışma, uzak galaksilerin gizli sırlarının ortaya çıkarılmasında ışık emiliminin önemli rolünü vurgulamaktadır. Bu tamamlayıcı yöntemi kullanarak gökbilimciler, erken evren ve gökada gruplarının oluşumu hakkındaki anlayışımızı genişletebilirler.

kaynaklar:

– Kaynak makale: Stephan'ın Beşlisi olarak bilinen daha yakındaki galaksi grubu

– Astronomi ve Astrofizik dergisi yayını (arXiv ön baskı sunucusu)