Yeni Süper Hidrofobik Yüzey Su Altında Aylarca Kuru Kalabilir

Harvard Üniversitesi ve diğer kurumlardan araştırmacılardan oluşan bir ekip, su altında aylarca dayanabilen stabil bir plastronlu süperhidrofobik bir yüzey geliştirdi. Nature Materials'da yayınlanan araştırma, biyotıp ve endüstride çeşitli uygulamalara sahip olabilir.

Örümcek türü Argyroneta Aquatica bu araştırmaya ilham kaynağı oldu. Bu örümcek, yalnızca atmosferik oksijeni soluyabilen akciğerlere sahip olmasına rağmen tüm yaşamını su altında geçirebilmektedir. İşin sırrı, örümceğin vücudundaki milyonlarca su itici tüyün havayı hapsederek plastron adı verilen ince bir tabaka oluşturmasında yatıyor.

Yıllardır bilim insanları, su altı yüzeylerinde korozyonu, bakteri üremesini ve kimyasal kirlenmeyi önleme gibi uygulamalar için plastronun koruyucu etkilerini kopyalamaya çalışıyorlar. Ancak önceki girişimler yüzeyleri yalnızca birkaç saat kuru tutuyordu.

Araştırmacılar, uzun ömürlü su altı süperhidrofobik yüzeyler oluşturmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Plastronun stabilitesini belirlemek için yüzey pürüzlülüğü ve hidrofobiklik dahil daha geniş bir parametre grubu belirlediler. Bu yöntemi kullanarak, uzun ömürlü bir plastrona sahip titanyum alaşımından süperhidrofobik bir yüzey tasarladılar.

Yüzeyin stabilitesi ve dayanıklılığı, bükülme, bükülme ve sıcak ve soğuk suya maruz kalma dahil olmak üzere kapsamlı testlerle kanıtlanmıştır. Yüzey, suya batırıldığında 208 gün boyunca aerofilik veya hava hapsedici kaldı ve bakteri üremesine ve midye yapışmasına karşı önemli bir direnç gösterdi.

Bu yeni yöntemin basitliği ve ölçeklenebilirliği, onu gerçek dünya uygulamaları için değerli kılmaktadır. Biyomedikal ortamlarda ameliyat sonrası enfeksiyonu azaltmak için veya biyolojik olarak parçalanabilen implantlar olarak kullanılabilir. Araştırma, doğanın kendi çözümlerinden ilham alan, benzeri görülmemiş özelliklere sahip yeni malzemelerin geliştirilmesi için fırsatlar yaratıyor.

Kaynak: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-023-01670-6