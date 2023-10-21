Büyüleyici Takin: Eşsiz Bir Bovid Türü

Bilimsel olarak Budorcas taksicolor olarak bilinen takin, büyüleyici ve benzersiz bir bovid türüdür. Takinin dört alt türü vardır: Butan takin (B. Taxicolor whitei), altın takin (B. Taxicolor Bedfordi), Mishmi takin (B. Taxicolor Taxicolor) ve Sichuan Takin (B. Taxicolor Tibetana). Bu canlılar, Butan, Myanmar, kuzey Hindistan, orta ve güney Çin ve Tibet boyunca uzanan Asya'nın dağlık bölgelerinde ve ormanlık vadilerinde yaşar.

Takinin diyeti öncelikle ağaçlardan ve çalılardan elde edilen yapraklar gibi mevsimsel olarak mevcut bitki örtüsünden oluşur. Ayrıca tercih ettikleri yiyeceklerin kıt olduğu kış aylarında otları, otları ve yumuşak dalları da tüketirler. Takinlerin inek, keçi ve koyun karışımına benzeyen tuhaf fiziksel özellikleri vardır. Geyik benzeri burunları ve büyük, tıknaz vücutlarını destekleyen kısa, kısa bacakları vardır.

Hem erkek hem de dişi takoların, başlarının tepesinden çıkan ve yukarı doğru kıvrılan, antilop benzeri boynuzları vardır. Kürkleri, alt türlere bağlı olarak gri-kahverengiden kırmızımsı veya çikolata kahverengisine kadar değişir. Özellikle altın takinin, Yunan mitolojisindeki altın postuna ilham vermiş olabilecek, kendine özgü altın renkli bir postu vardır.

Takinler, özel olarak uyarlanmış bölünmüş toynaklarını kullanarak dağlık habitatlarında gezinerek dik ve kayalık arazileri geçmelerine olanak tanır. Yaz aylarında çiftleşmek ve bol miktarda yiyecek bulmak için 300 kişiye kadar sürüler oluştururlar. Ancak kış aylarında sürüler 15 ila 30 hayvandan oluşan daha küçük gruplara ayrılıyor. Erkek takinler üreme mevsimi dışında genellikle yalnız yaşarlar.

Erkekler baskınlıklarını bacaklarına, göğüslerine ve yüzlerine idrar püskürterek işaretlerler ve diğer alımlar için koku göstergesi oluştururlar. Takinlerin çok az doğal yırtıcı hayvanı olmasına rağmen, kar leoparları buzağıları avlayabilir ve leoparlar, kaplanlar, kurtlar ve Asya kara ayıları gibi yırtıcı hayvanlar ara sıra yetişkinleri hedef alır. Takinler, tehlikeyi hissettiklerinde sürüyü uyarmak için öksürük sesi çıkarır ve diğerlerini çalılıklara kaçıp saklanmaya teşvik eder.

Ne yazık ki, Take'in tüm alt türleri, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından savunmasız olarak değerlendirilmektedir. Son araştırmalar, menzillerinin önceden tahmin edilenden daha küçük olabileceğini gösteriyor ve bu da onların başlangıçta düşünülenden daha yüksek bir tehlike riski altında olabileceğini gösteriyor.

kaynaklar:

– Vladislav T. Jirousek/Shutterstock

– Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)