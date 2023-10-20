Araştırmacılar Sudaki Hidrokarbon Kirliliğini Temizlemek İçin Manyetik Nanopartiküller Geliştiriyor

Fosil yakıtların ana bileşeni olan hidrokarbonların yaygın kullanımı, sera gazı emisyonları yoluyla iklim krizine katkıda bulunmanın yanı sıra, önemli çevresel zorluklar da yaratmaktadır. Hidrokarbonlar, Dünya üzerinde en çok bulunan organik kirletici sınıfıdır ve genellikle ulaşım ve ısınma için yakıt olarak kullanılan ham petrolün yanı sıra plastik malzemelerde de bulunur.

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine dair farkındalığın artmasına rağmen küresel ekonomi hâlâ büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı. Advanced Science dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre, dünya ham petrol ve doğal gaz üretimi milyarlarca tona ulaşıyor ve bu da büyük miktarlarda sera gazı salınımına katkıda bulunuyor. Bilinen çevresel etkilerin yanı sıra, hidrokarbonlardan kaynaklanan mikroplastik kirliliğin yaygın varlığı da endişelere yol açmaktadır. Mikroplastikler Kuzey Kutbu gibi uzak bölgelerde ve hatta bulutlarda bile bulundu.

Bu acil plastik kirliliği ve sudaki hidrokarbon kirliliği sorununu ele almak etkili çözümler gerektirir. Fosil yakıtlardan uzaklaşıp plastik ürünler için alternatif seçenekler keşfetmeye yönelik çabalar sürdürülürken, hidrokarbonların sudan uzaklaştırılması için güvenilir bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Sıyırma ve topaklaştırma gibi mevcut yöntemler, yalnızca daha büyük mikroplastik parçalarını kaldırabilir ve daha küçük parçacıkları etkilenmeden bırakabilir.

Bu sorunun üstesinden gelmek için Friedrich-Alexander-Universität'tan Marcus Halik liderliğindeki bir araştırmacı ekibi, süperparamanyetik demir oksit nanopartiküllerini (SPION'lar) kullanan evrensel bir iyileştirme yöntemi geliştirdi. Bu nanopartiküller yaklaşık 10 nm boyuta sahiptir ve geniş bir aktif yüzey alanına sahiptir. SPION'ların süperparamanyetizma özelliği, harici bir mıknatıs kullanılarak kolayca toplanmalarına olanak tanır.

Araştırmacılar, farklı su örneklerinden yağlar ve mikroplastik parçacıklar da dahil olmak üzere çeşitli hidrokarbonları başarıyla çıkararak manyetik su temizleme teknolojilerinin etkinliğini gösterdi. SPION'ların geri dönüştürülebilir olduğu ve birden çok kez kullanılabildiği görüldü. İlginçtir ki, bir iyileştirme döngüsünden sonra, demir parçacıkları ve plastik atık karışımı hala yağ emici özellikler göstererek tek başına temiz SPION'ları geride bıraktı.

Toplanan hidrokarbonların geri dönüştürülmesine yönelik bir çözüm bulmak gibi hâlâ aşılması gereken bazı zorluklar olsa da ekip, çalışmalarının mikroplastiklerin ve organik kirleticilerin okyanuslara ve diğer su kaynaklarına girişinin önlenmesine katkıda bulunacağına inanıyor. Ayrıca SPION'ların inorganik kirleticiler de dahil olmak üzere hedef alabileceği kirleticilerin aralığını genişletmek için de çalışıyorlar. Bu ilerlemelerin gerçekleştirilmesi için bir prototip manyetik ayırıcının daha da geliştirilmesi ve mali destek gerekmektedir.

Manyetik nanoparçacıkların kullanıldığı bu yenilikçi yaklaşım, sudaki hidrokarbon kirliliğinin küresel sorununa çözüm bulmak için umut verici bir potansiyel sunuyor. Hidrokarbonları ortadan kaldırmak ve geri dönüştürmek için etkili yöntemler geliştirerek çevre üzerindeki etkileri azaltabilir ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleyebiliriz.

Referans: Marcus Halik ve diğerleri, Yukarı ve Geri Dönüşüm Dahil Sudan Tüm Sıvı ve Katı Hidrokarbonların Uzaklaştırılmasına Yönelik Sürdürülebilir Bir Yöntem, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495