İsviçre ve Polonya Avrupa Rover Challenge Yarışmasında Mükemmellik Kazandı

European Rover Challenge uzay robot yarışmasının 9'uncusu kısa süre önce sona erdi ve İsviçre ve Polonya'dan iki takım podyumda üst sıralarda yer alarak yeteneklerini kanıtladı. Polonya'dan AGH Space Systems ekibi, olağanüstü robotik becerileriyle jüriyi etkileyerek nihai kazananlar olarak ortaya çıktı. İsviçre'den FHNW Rover Takımı ve EPFL Xplore sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Yarışma, takımların yeteneklerini gösterebilmeleri için gerçekçi bir ortam sağlayan dünyanın en büyük yapay Marsyard'ında gerçekleşti. Bu yılki etkinliği daha da özel kılan ise katılımcıların yarışma için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlayan bir sertifikasyon sürecinin başlatılmasıydı.

Finaller dünyanın dört bir yanından gelen takımlar arasında heyecan verici bir rekabete sahne oldu. Yoğun rekabetin yanı sıra etkinlikte katılımcılara çeşitli sürprizler de sunuldu. ESA astronotu Sławosz Uznański ile tanışma, açık hava sineması deneyimi yaşama, gece gökyüzünü gözlemleme ve hatta gezicileri, dronları ve yürüyen robotları kontrol etme fırsatı buldular.

Finallere neredeyse tüm kıtalardan toplam 35 akademik takım katıldı; 20 takım yerinde, 15 takım ise uzaktan yarıştı. Organizatörler, takımlar için önemli engeller oluşturan zorlu görevler tasarladılar. En zor görevlerden biri, yalnızca birkaç ekibin başarabildiği karmaşık bir jeolojik bulmacayı çözmekti. Ek olarak, engebeli arazi geziciler için önemli zorluklar yarattı.

Yarışmanın kazananları, ON-SITE formülünde Polonya'dan AGH Space Systems ve UZAKTAN formülünde Hollanda'dan Makercie oldu. Onlarla birlikte İsviçre'den FNHW Rover Takımı ve Hindistan'dan DJS Antariksh ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırayı İsviçre'den EPFL Xplore ve İtalya'dan ProjectRED aldı.

Bu yılki Avrupa Rover Yarışması, katılımcı takımların etkileyici becerilerini ve yeniliklerini sergiledi. Uzay robotiğindeki ilerlemelerin bir kanıtı olarak hizmet ediyor ve uzak gezegenlere yapılacak gelecekteki misyonların potansiyelini vurguluyor. Yarışma, sağlıklı rekabeti teşvik etmenin yanı sıra katılımcılar arasında bilgi paylaşımını da kolaylaştırarak uzay araştırmaları ve robot bilimi alanını daha da ileriye taşıyor.

kaynaklar:

Avrupa Rover Mücadelesi (ERC)

Şartların tanımı:

1. European Rover Challenge (ERC): Her yıl düzenlenen ve takımları Mars benzeri gerçekçi bir ortamda robotik becerilerini sergilemeye zorlayan prestijli bir uzay robot yarışması.

2. SİTEDE formül: Müsabakanın fiziki yerinde yarışan takımları ifade eder.

3. UZAK formülü: Uzak lokasyonlardan uzaktan katılan ekipleri ifade eder.

4. Marsyard: Mars gezegeninde bulunan yüzey özelliklerini ve koşullarını kopyalamak için tasarlanmış yapay bir ortam.