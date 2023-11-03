Swinburne Teknoloji Üniversitesi, Keck Gözlemevi ile Bilimsel Ortaklığını Genişletiyor

Swinburne Teknoloji Üniversitesi, Hawaii'deki çok saygın WM Keck Gözlemevi'ne bilimsel ortak olarak katılan ilk ABD dışı kuruluş olarak tarih yazdı. Bu çığır açan ortaklık, Swinburne araştırmacılarına büyük fayda sağlayacak, gözlem gecelerinin sayısını iki katına çıkaracak ve Gözlemevi'nin bilim ve teknoloji önceliklerini belirlemede onlara söz hakkı verecek. Ayrıca bu, Swinburne'ün yeni enstrümantasyon ve yazılım geliştirme projeleriyle en ileri teknolojilerdeki uzmanlığını ilerletmesine olanak tanıyacak.

Keck Gözlemevi ile yapılan işbirliği, Swinburne'un Caltech ile uzun süredir devam eden 15 yıllık ortaklığına dayanıyor ve bir dizi dikkate değer bilimsel başarıya yol açıyor. Swinburne araştırmacıları, kozmik teleskop kullanarak proto-galaksilerin iç işleyişini ortaya çıkarmak, yeni yıldızların doğuşundan kaynaklanan uzay kirliliğini ortaya çıkarmak ve dev bir teleskop yardımıyla Büyük Patlama'ya ait bir fosil keşfetmek gibi çığır açıcı katkılarda bulundular.

Birinci sınıf astronomi ve astrofizik araştırmalarıyla tanınan Swinburne, hızla büyüyen uzay ve havacılık sektörünün ön saflarında yer alıyor ve değerinin 1.1 yılına kadar şaşırtıcı bir şekilde 2040 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Swinburne gökbilimcileri, son teknoloji tesislerinden yararlanarak uzaktan kumanda konusunda öncülük yaptı Eric Ormond Baker yardım fonunun cömert bağışı sayesinde, teleskoplar 9000 kilometre uzaktaki bir kontrol odasından kontrol ediliyor.

Keck Gözlemevi ile yapılan bu yeni bilimsel ortaklık, önümüzdeki on yılda Swinburne'ün yüksek etkili bilimsel çalışmalara liderlik etmedeki konumunu ve nüfuzunu önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor. Swinburne Rektör Yardımcısı ve Başkan Profesör Pascale Quester, heyecanını şu sözlerle ifade etti: "Bu tarihi anlaşma, Avustralya'nın astronomi ve uzay teknolojisinde küresel bir lider olarak geleceğini güvence altına almaya yardımcı olacaktır."

Gözlem gecelerine genişletilmiş erişim sayesinde Swinburne'ün gökbilimcileri, yüksek etkili bilim programlarında liderlik rollerini üstlenecekler. Caltech, California Üniversitesi, NASA, Hawai'i Üniversitesi ve ötesinden seçkin kurumlar ve saygın bilim adamlarıyla işbirliği yaparak yarının bilimsel manzarasının keşiflerine öncülük edecekler.

Keck Gözlemevi Geçici Direktörü Rich Matsuda şunları ekledi: "Swinburne Teknoloji Üniversitesi'ni bilimsel bir ortak olarak aramızda görmekten büyük heyecan duyuyoruz. Değerleri, vizyonları ve küresel astronomi topluluğuna hizmet etme konusundaki bağlılıkları misyonumuzla yakından uyumludur. Birlikte, evren hakkında keşfedilmemiş temel bilgileri ortaya çıkarmak için heyecan verici bir arayışa başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya Büyükelçisi Ekselansları Caroline Kennedy, bir video mesajıyla yeni ortaklığa övgüde bulundu ve Avustralya ile ABD arasında uzay araştırmaları alanında kalıcı işbirliğinin kabul edildiğini belirtti. Bu olağanüstü ortaklıktan ortaya çıkacak çığır açıcı keşiflere dair beklentisini dile getirdi.

SSS

1. Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nin Keck Gözlemevi'ne katılmasının önemi nedir?

Swinburne Teknoloji Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri dışından WM Keck Gözlemevi'ne bilimsel ortak olarak katılan ilk kuruluş oldu. Bu ortaklık, Swinburne araştırmacılarının gözlem gecelerinin sayısını iki katına çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara Gözlemevi'nin bilim ve teknoloji önceliklerini belirlemede söz hakkı da veriyor.

2. Swinburne araştırmacılarının astronomi ve astrofizik alanındaki bilimsel başarılarından bazıları nelerdir?

Swinburne araştırmacıları, proto-galaksilerin iç işleyişini ortaya çıkarmak, yeni oluşan yıldızların neden olduğu uzay kirliliğini belirlemek ve Büyük Patlama'ya ait bir fosil keşfetmek de dahil olmak üzere alana dikkate değer katkılarda bulundular.

3. Bu ortaklık Swinburne'e ve Avustralya'daki astronomi ve uzay teknolojisinin geleceğine nasıl fayda sağlayacak?

Keck Gözlemevi ile güçlerin birleştirilmesi, Swinburne'ün etkili bilimsel programlara liderlik etme fırsatlarını önemli ölçüde artıracaktır. Bu ortaklık, Avustralya'nın astronomi ve uzay teknolojisinde küresel lider konumunu güvence altına alacak ve ülkenin 1.1 yılına kadar 2040 trilyon ABD doları değerinde olması öngörülen büyüyen uzay ve havacılık sektörüne katkıda bulunacaktır.

4. Swinburne gökbilimcileri teleskopları uzaktan nasıl çalıştıracaklar?

Swinburne gökbilimcileri gözlemevinden 9000 kilometreden fazla uzakta, teleskopları uzaktan kontrol etmelerine olanak tanıyan bir kontrol odası geliştirdiler.

5. Bu işbirliğine başka kimler katılıyor?

Swinburne araştırmacıları, astronomi ve astrofizik alanında yeni nesil büyük keşiflere öncülük etmek için Caltech, California Üniversitesi, NASA, Hawai'i Üniversitesi ve diğerleri gibi saygın bilim insanları ve kurumlarla birlikte çalışacak.