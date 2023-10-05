Kitlesel Yokoluşlardan Hayatta Kalmak: Memelilerin Başarısının Anahtarı Yeni Özellikler

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, genelleştirilmiş hayvanların kitlesel yok oluşlardan sağ çıkma olasılığının daha yüksek olduğu yönündeki uzun süredir devam eden inanca meydan okudu. Field Museum ve Columbia College Chicago'daki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, yeni ve farklı özelliklerin, felaket olaylarından sonra türlerin hayatta kalmasında önemli bir rol oynayabileceğini buldu.

"Uzmanlaşmamış olanın hayatta kalması" fikri on yıllardır yaygın ve bu da çeşitli ortamlara ve besin kaynaklarına uyum sağlayabilen genelci hayvanların yok olma olaylarında hayatta kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak çalışma, hayatta kalan türlerin aslında kendi zamanlarına göre oldukça gelişmiş olduklarını, uyum sağlama ve hayatta kalma yeteneklerine yardımcı olabilecek yeni özelliklere sahip olduklarını buldu.

Popüler inanışın aksine araştırmacılar, kitlesel yok oluşlardan sağ kurtulanların küçük, genel böcek yiyiciler değil, benzersiz özelliklere sahip türler olduğunu keşfettiler. Önceki varsayımlar, küçük genelci hayvanların en dayanıklı türler olacağını, çünkü saklanabilecekleri ve mevcut her şeyle beslenebileceklerini öne sürüyordu. Ancak çalışma, belirli beslenme ihtiyaçları ve adaptasyonları olan özel hayvanların hayatta kalma şansının daha yüksek olduğunu buldu.

Araştırmacılar, büyük radyasyonlar ve kitlesel yok oluşlar yoluyla evrimsel tarihlerini incelemek için, memelileri de içeren bir hayvan grubu olan sinapsidlerin kapsamlı bir aile ağacını oluşturdular. Diyet ve vücut büyüklüğü hakkındaki bilgileri analiz ederek, daha büyük sinapsidlerin genellikle hayatta kalanlar olduğunu keşfettiler ve bu da "küçük ve uzmanlaşmamış olanın hayatta kalması" fikrini çürüttü.

Daha ileri analizler, hayatta kalan memelilerin çoğunun, avını kesmek ve öğütmek için özel dişler gibi daha yeni ve daha özgün özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu benzersiz özellikler onlara, değişen ortamlarda başarılı olmalarını sağlayan evrimsel bir esneklik kazandırdı.

Bu çalışma önceki varsayımlara meydan okuyor ve kitlesel yok oluşlar sırasında türlerin hayatta kalmasını incelerken daha geniş bir özellik ve karakteristik yelpazesini dikkate almanın önemini vurguluyor. Bulgular, adaptasyon ve yeniliğin türlerin başarısında önceden düşünülenden daha önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor.

kaynaklar:

– Çalışma Nature Ecology & Evolution'da Ken Angielczyk tarafından yayınlandı: Field Museum'daki Paleomammalogy MacArthur Küratörü

– Oregon Teknoloji Enstitüsü Yardımcı Doçenti David Grossnickle tarafından yapılan çalışma