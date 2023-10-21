Araştırmacılar Hızlı Radyo Patlamaları ve Depremler Arasında Benzerlikler Buluyor

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, tekrarlanan hızlı radyo patlamaları (FRB'ler) ile depremlerin istatistiksel davranışları arasında çarpıcı benzerlikler keşfettiler. FRB'ler galaksimizin dışından kaynaklanan ve genellikle birkaç milisaniye süren yoğun radyo dalgası patlamalarıdır. Ancak gökbilimciler bin kat daha kısa patlamalar da gözlemlediler.

Tokyo Üniversitesi'nden astrofizikçiler Tomonori Totani ve Yuya Tsuzuki tarafından yürütülen çalışma, tekrar eden üç FRB kaynağından gelen 7000 patlamadan oluşan bir veri setini analiz etti. Veriler, Porto Riko'daki Arecibo gözlemevi ve güneybatı Çin'deki Beş yüz metrelik Aperture Küresel Teleskobu gibi teleskoplar kullanılarak toplandı. Kaynaklardan biri olan FRB20121102A, üç milyar ışık yılından daha uzaktadır ve keşfedilen ilk FRB tekrarlayıcısıdır.

Araştırmacılar, FRB20121102A'dan gelen patlamaların varış zamanlarının yüksek düzeyde bir korelasyon sergilediğini ve birçok patlamanın birbirinin bir saniyesi içinde geldiğini buldu. Bu korelasyon, bir saniyeden fazla aralıklarla rastgele gelen patlamalarla daha uzun zaman ölçeklerinde azaldı. Davranış, depremlerin bir sarsıntının ardından ikincil artçı şoklar üretmesine benzer, ancak artçı şok dönemi geçtikten sonra öngörülemez hale gelir.

Ayrıca araştırmacılar, FRB "artçı şoklarının" oranının, Dünya'daki artçı depremlerin oluşumunu karakterize eden Omori-Utsu yasasını takip ettiğini keşfettiler. Her patlamanın, kaynağına bağlı olarak artçı şok üretme şansının %10-50 olduğunu buldular. İlginç bir şekilde, belirli bir olayda FRB aktivitesi aniden arttığında bile olasılık sabit kaldı.

FRB'ler ve depremler arasında büyük bir fark olmasına rağmen (zamanla ilişkili FRB'lerin enerjileri tamamen korelasyonsuzdur) araştırmacılar bu tutarsızlığı, depremlerle karşılaştırıldığında FRB verilerindeki sınırlı dinamik aralığa bağlamaktadır.

Bu bulgular, 2018 yılında Çin'deki gökbilimcilerin FRB'lerin enerji dağılımının Gutenberg-Richter deprem yasası kullanılarak tanımlanabileceğini gösteren önceki araştırmalarına dayanıyor.

Araştırma, nötron yıldızlarındaki nükleer maddenin özelliklerinin daha fazla araştırılması için FRB'lerin kökenine dair içgörüler sağlayabilecek yollar açıyor. Araştırma Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimlerinde yayımlandı.

kaynaklar:

– Tokyo Üniversitesi Araştırmacıları Hızlı Radyo Patlamaları ve Depremler Arasında Benzerlikler Buldu

– Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimleri