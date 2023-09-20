Araştırmaya Göre Süper Kütleli Kara Delikler Beklenenden Daha Hızlı Besleniyor

Özet:

Bilim adamlarından oluşan bir ekip, süper kütleli kara deliklerin, önceden inanıldığından çok daha hızlı bir şekilde gaz ve toz tüketmelerini sağlayan, daha önce bilinmeyen bir "dağıtım hizmetine" sahip olabileceğini keşfetti. Bu bulgular, bu kozmik devlerin çevredeki malzemeleri nasıl tükettiğine ve galaksilerin evrimini nasıl etkilediğine dair fikir verebilir. Yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu simülasyonlara dayanan araştırma, kara deliklerin gaz ve tozu yüzlerce veya binlerce yıl yerine birkaç ay içinde tüketebileceğini ortaya çıkardı. Bu hızlı beslenme süreci, aktif galaksilerin parlak merkezleri olan bazı kuasarlarda gözlenen hızlı dalgalanmaları açıklayabilir. Simülasyonlar ayrıca kuasar ışığının çoğunun geldiği birikim diskinin iç kısmının yok edildiğini ve daha sonra yeniden doldurulduğunu gösterdi; bu da daha kaotik bir beslenme ortamına işaret ediyor. Ek olarak, daha önce bilim insanları tarafından varsayılan, birikim disklerinin kara deliğin dönüşüyle ​​hizalanması doğru olmayabilir ve bu da süper kütleli kara deliklerin beslenme sürecinin yeniden anlaşılmasına yol açabilir.

Güneş'in milyonlarca veya milyarlarca katı kütleye sahip süper kütleli kara delikler çoğu galaksinin merkezinde bulunur. Gaz ve tozdan oluşan birikim diskleriyle çevrelendiklerinde aktif galaksilerin son derece parlak merkezleri olan kuasarlara güç sağlarlar. Kara deliğin beslenmesinin dinamikleri, gazın kara deliğe nasıl ulaştığını anlamak, diskin ömrü ve parlaklığı hakkında fikir vereceğinden, birikim diski fiziğinde merkezi bir soru olmuştur. Summit süper bilgisayarını kullanan yüksek çözünürlüklü simülasyonlar, kara deliğin dönüşünün neden olduğu birikim diskinin bükülmesi ve yırtılmasının, diskin iç ve dış “alt disklere” bölünmesiyle sonuçlandığını ortaya çıkardı. Kara delik, yemeğine iç diskteki gaz ve tozu yutarak başlarken, dış diskten gelen madde ise geride kalan boşlukları doldurur. Bu yeme, yeniden doldurma ve tekrar yeme süreci birkaç ay içinde gerçekleşebilir ve bu da önceden tahmin edilenden çok daha hızlı bir beslenme oranına yol açabilir.

Ekibin simülasyonları aynı zamanda birikim disklerinin kara deliğin dönüşüyle ​​aynı hizada olduğu varsayımına da meydan okuyor. Bu kara delikleri besleyen gaz, kara deliğin dönüşünü bilmeyebilir, bu da daha çalkantılı ve dağınık bir ortama yol açar. Lense-Thirring etkisi bu süreçte önemli bir rol oynuyor ve birikim disklerinin sallanmasına ve iç bölgenin daha hızlı dönmesine neden oluyor. Disk sisteminin bükülmesi, farklı bölgelerden gelen gazlar arasında çarpışmalara yol açarak, malzemenin kara deliğe yaklaşmasına ve sonunda diskin bölünmesine neden olur. Daha sonra iç ve dış diskler ayrı ayrı evrimleşir ve dönen bir plaka yerine jiroskopun halkalarına benzeyen farklı yalpalamalar geliştirir.

Kara deliklerin beslenme oranlarına ve birikim disklerinin dinamiklerine ilişkin bu yeni anlayışlar, galaksi evriminin ve kuasarların davranışlarının anlaşılmasında önemli sonuçlar doğurabilir. Önceki teorik modellere meydan okuyorlar ve evrendeki süper kütleli kara deliklerin etrafında meydana gelen karmaşık süreçleri tam olarak anlamak için daha fazla araştırma ve gözlem ihtiyacını vurguluyorlar.

kaynaklar:

– Scientific American – “Süper Kütleli Kara Delikler Büyük Şişman Zorbalardır”

– Northwestern Üniversitesi – “Süper Kütleli Kara Delikler Yemek Zamanlarında Çok Zorlayıcıdır”