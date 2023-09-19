Karbon Haritalayıcı Girişimi için NASA Yapımı Sera Gazı Dedektörü Lansmana Yakın

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL), uzaydaki sera gazları metan ve karbondioksiti ölçmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir görüntüleme spektrometresi geliştirdi. Bu cihaz, San Francisco'daki Planet Labs PBC'ye teslim edildikten sonra lansmana bir adım daha yaklaştı.

Görüntüleme spektrometresi, kar amacı gütmeyen kuruluş Carbon Mapper'ın liderliğindeki Carbon Mapper girişiminin bir parçası. Kuruluşun, özellikle küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmından sorumlu olan "süper yayıcılara" odaklanarak metan ve karbondioksit kaynaklarını belirlemesine ve ölçmesine olanak tanıyacak.

Carbon Mapper, JPL, Planet, California Hava Kaynakları Kurulu, Rocky Mountain Enstitüsü, Arizona Devlet Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi'nden oluşan Carbon Mapper koalisyonu, sera gazı emisyonları hakkında veri toplamak için bu kamu-özel çabasında birlikte çalışıyor. .

Görüntüleme spektrometresi, Dünya yüzeyinden yansıyan ve atmosferdeki gazlar tarafından emilen ışığın dalga boylarını ölçerek çalışır. Farklı gazlar, ışığın farklı dalga boylarını emerek görüntüleme spektrometresinin tanımlayabileceği benzersiz bir spektral "parmak izi" oluşturur. Bu, sera gazı emisyonlarının doğru ölçümüne ve miktarının belirlenmesine olanak tanır.

Planet tarafından tasarlanan Tanager uydusuna entegrasyon öncesinde spektrometre, uzayın zorlu koşullarına karşı dayanıklılığını sağlamak amacıyla JPL'de sıkı testlere tabi tutuldu. Başarılı testler arasında spektrometrenin yoğun titreşimlere ve aşırı sıcaklıklara maruz bırakılması da vardı. Tamamlanan cihazı bir vakum odası içinde test etmek için bir metan örneği de kullanıldı ve gazın net bir spektral parmak izi oluşturuldu.

Entegre görüntüleme spektrometresi ile uydunun fırlatılmasının 2024'ün başlarında yapılması planlanıyor. Carbon Mapper girişimi, bu cihaz tarafından toplanan verileri, NASA'nın Dünya Yüzeyi Mineral Toz Kaynağı Araştırması (EMIT) spektrometresi gibi mevcut diğer cihazlarla birlikte kullanmayı amaçlıyor. Dünya çapındaki nokta kaynaklı sera gazı emisyonlarının kapsamlı bir araştırmasını sağlamak için Uluslararası Uzay İstasyonunda.

Hükümet, hayırseverlik ve endüstri arasındaki bu işbirliği, yenilikçi yaklaşımların nasıl küresel etki potansiyeline sahip olağanüstü yeteneklere yol açabileceğinin bir örneğidir.

kaynaklar:

– Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) – Sözlük: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

– NASA: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves-closer-to-launch