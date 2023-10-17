NASA, CME Dünya'ya Yaklaşırken Potansiyel Jeomanyetik Fırtına Hakkında Uyardı

NASA, yakın zamanda güneş lekesi AR3467'den salınan Koronal Kütle Atımının (CME) bir sonucu olarak potansiyel bir jeomanyetik fırtınaya ilişkin bir uyarı yayınladı. Her ne kadar CME Dünya ile doğrudan çarpışma rotasında olmasa da uzmanlar bunun gezegenimize hâlâ kısa süreli bir darbe indirebileceğine inanıyor.

Güneş lekeleri, Güneş'in fotosferinde daha soğuk sıcaklıklar ve yoğun manyetik aktivite ile karakterize edilen geçici olaylardır. Bu güneş lekeleri, manyetik filamentler adı verilen yoğun manyetik enerji bölgeleriyle birbirine bağlıdır. 16 Ekim'de güneş lekesi AR3467, uzaya bir enerji patlaması yayan manyetik bir filaman patlaması yaşadı.

CME, güneş koronasının üzerine çıkan veya uzaya salınan devasa bir güneş rüzgarı ve manyetik alan patlamasıdır. Bu CME'ler Dünya'ya doğru ilerleyerek enerjik parçacıklar taşıyabilir ve potansiyel olarak gezegenimizin manyetosferini etkileyebilir.

NASA'nın son modeli, güneş lekesi AR3467'nin patlamasından kaynaklanan CME'nin 19 Ekim'de Dünya'ya kısa bir darbe indirebileceğini ve potansiyel olarak küçük bir G1 sınıfı jeomanyetik fırtınaya neden olabileceğini öne sürüyor. Bu küçük bir fırtına olarak kabul edilse de, uydu iletişiminde kesintiler, elektrik şebekelerinde küçük dalgalanmalar ve daha yüksek enlemlerde güzel kutup ışıklarının ortaya çıkması gibi hala dikkate değer etkileri olabilir.

Bu hedef dışı CME büyük bir endişe kaynağı olmasa da NASA, güneş enerjisi aktivitelerini düzenli olarak izlemenin önemini vurguluyor. Güneşi sürekli olarak izlemek ve dış atmosferinden çalkantılı yüzeyine kadar çeşitli olayları araştırmak için bir güneş gözlemevleri ağı kullanıyorlar. Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş Karasal İlişkiler Gözlemevi ve Arayüz Bölgesi Görüntüleme Spektrografı gibi NASA misyonları, devam eden bu güneş gözetimine katkıda bulunuyor.

Kaynak: SpaceWeather.com