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Juno Uzay Aracı Jüpiter'in Uydularının Çarpıcı Görüntülerini Ortaya Çıkardı

ByVicky Stavropoulou

Ekim 20, 2023
Juno Uzay Aracı Jüpiter'in Uydularının Çarpıcı Görüntülerini Ortaya Çıkardı

NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Io'nun volkanik aktivitesini gösteren nefes kesici görüntülerini yakaladı. Güneş sisteminin en volkanik gök cismi olan Io, sürekli patlamalarıyla bilinir ve Jüpiter'in en içteki uydusudur. Yedi yılı aşkın süredir Jüpiter ve uydularını inceleyen Juno, yakın zamanda 55. yörüngesini tamamladı ve bu sırada Io'nun yakın çekim görüntülerini elde etti.

Juno'nun görüntüleri, Io'nun çukurlu volkanik yüzeyini, ayın farklı bölgelerini gösteren 15 kareyle tasvir ediyor. Arizona Üniversitesi'nden Jason Perry tarafından çekilen bu görüntüler aynı zamanda çerçevelerin alt kısmına yakın volkanik tüyleri de ortaya çıkarıyor. Uzay aracı Io'nun yüzeyine 7,260 mil kadar yaklaştı ve bilim adamlarına ayın ilgi çekici jeolojik özelliklerine ayrıntılı bir bakış sağladı.

Io'nun volkanik aktivitesi, Jüpiter'in güçlü çekim kuvveti nedeniyle Ay'ın sürekli gerilmesinin neden olduğu gelgit ısınmasından kaynaklanıyor. Bilim adamları, Io'da 150'den fazla volkanın herhangi bir zamanda aktif olarak patladığını tahmin ediyor. Juno tarafından toplanan veriler, Io'nun volkanik süreçlerinin anlaşılmasına katkıda bulunacak ve dış güneş sisteminin uydularını keşfetmeye yönelik gelecekteki görevlerin planlanmasına yardımcı olacak.

Başlangıçta 32 yörünge için tasarlanan Juno'nun olağanüstü performansı, görevin 2025'e kadar uzatılmasına yol açtı. Bu genişletilmiş operasyonlar, Juno'nun Jüpiter'in uydularını keşfetmeye devam etmesine olanak tanıyarak, bu uzak dünyaların bileşimi ve faaliyetleri hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Juno tarafından elde edilen görüntüler, NASA'nın yakın gelecekte fırlatılması planlanan Europa Clipper ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Europa, Ganymede ve Callisto'yu keşfetmesi planlanan Jüpiter Buzlu Aylar Kaşifi (JUICE) gibi yaklaşan görevler için değerli bir kaynak görevi görecek. 2030'ların başı.

kaynaklar:
– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry

By Vicky Stavropoulou

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