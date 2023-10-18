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NASA'nın DSCOVR Uydusu Tarafından Çekilen Şaşırtıcı Görüntü, Bir Milyon Mil Uzaktaki Halkalı Güneş Tutulmasını Gösteriyor

ByGabriel Bota

Ekim 18, 2023
NASA'nın DSCOVR Uydusu Tarafından Çekilen Şaşırtıcı Görüntü, Bir Milyon Mil Uzaktaki Halkalı Güneş Tutulmasını Gösteriyor

NASA'nın DSCOVR (Derin Uzay İklim Gözlemevi) uydusundaki EPIC (Dünya Polikromatik Görüntüleme Kamerası) görüntüleyicisi, bir milyon mil öteden halkalı bir güneş tutulmasının çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı. Fotoğrafta, Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçerken gölgesinin neden olduğu ABD üzerinde karanlık bir alan görülüyor.

NASA, NOAA ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortaklaşa işletilen DSCOVR, SpaceX tarafından 2015 yılında fırlatıldı. Temel görevi, uzay hava durumu tahminleri için güneş rüzgarlarını izlemektir, ancak aynı zamanda Dünya'nın görüntülerini de yakalar. Uydu, Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzakta yerçekimsel olarak kararlı bir alan olan Lagrange Noktası 1'de bulunuyor.

Halkalı güneş tutulması, Dünya, ay ve güneş, bir ay gölgesi ve bir "ateş halkası" oluşturacak şekilde hizalandığında meydana gelir. Ay'ın güneşi tamamen engellediği tam güneş tutulmasından farklı olarak, halkalı güneş tutulması sırasında ay, güneş diskini yalnızca kısmen kaplayarak çevresinde parlak bir halka oluşturur. Bu fenomen genellikle “ateş çemberi” olarak tanımlanır.

Halkalı güneş tutulmasının zirvesi yalnızca Oregon'dan Teksas'a kadar dokuz ABD eyaletine uzanan dar bir bant boyunca görülebiliyordu. Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgeleri de etkinliğe tanık oldu. Tutulmanın güvenli bir şekilde izlenebilmesi için özel gözlüklerin veya izleyicilerin kullanılması gerekiyordu.

EPIC görüntüleyici tarafından çekilen görüntü, halkalı güneş tutulmasına ilişkin benzersiz ve nefes kesici bir perspektif sunarak evrenimizin inanılmaz güzelliğini ve göksel harikalarını sergiliyor.

kaynaklar:
-NASA
– NOAA
- Amerikan Hava Kuvvetleri

By Gabriel Bota

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