Çalışmaya Göre Bağırsak Mikrobiyomu Kemik Sağlığı ve Osteoporoz Riskiyle Bağlantılı

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, bağırsak mikrobiyomunun kemik sağlığımızda rol oynayabileceğini ve osteoporoz ve kırık riskini önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Frontiers in Endocrinology dergisinde yayınlanan çalışma, "osteomikrobiyoloji" alanını ve bu alanın daha iyi kemik sağlığı için bağırsak mikrobiyomlarını değiştirme potansiyelini araştırıyor.

ABD'deki İbrani SeniorLife ve Hinda ve Arthur Marcus Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacılar, iskelet sağlığına katkıda bulunan değiştirilebilir faktörleri belirlemek için yaşlı erkekler üzerinde bir çalışma yürüttüler. Kol ve bacağın yüksek çözünürlüklü görüntülemesini kullanarak, bazı bakterilerin yaşlı yetişkinlerde kemik sağlığıyla olumsuz ilişkileri olduğunu buldular.

Bakterilerden biri olan Akkermansia obeziteyle ilişkilendirilirken Clostridiales bakterisi DTU089, fiziksel aktivitesi ve protein alımı düşük olan bireylerde daha fazla görülüyor. Önceki çalışmalar protein alımı, fiziksel aktivite ve iskelet sağlığı arasında bağlantılar kurmuştu.

Çalışma, belirli mikrobiyotanın daha fazla bolluğunun, daha kötü kemik yoğunluğu ve mikro mimari ölçümleriyle ilişkili olduğunu gösteren modeller belirledi. Araştırmacılar bağırsaktaki spesifik bakteri türleri ile iskelet bütünlüğü arasındaki ilişkileri araştırmak için daha ileri çalışmalar önermektedir. Ayrıca bu bakterilerin etkilediği ve kemik sağlığı üzerinde etkisi olabilecek fonksiyonel yolları tanımlamayı da amaçlıyorlar.

Bakteriyel organizmaların iskelet sağlığı üzerinde doğrudan etkilerinin olup olmadığı sonucuna varmak için henüz erken olsa da, bulgular bağırsak mikrobiyomunun gelecekte iskelet sağlığını etkilemek için bir hedef olabileceğini düşündürmektedir. Bağırsaktaki bazı bakteriler düşük düzeyde inflamasyona neden olabilir ve bu da kemik sağlığını etkileyebilir.

Bağırsak mikrobiyomu ile kemik sağlığı arasındaki ilişkinin anlaşılması, osteoporoz ve kırıkların önlenmesine yönelik müdahalelerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Bu alanda daha fazla araştırma yapılması, bağırsak mikrobiyomunun manipüle edilmesine dayalı olarak kemik sağlığını iyileştirmeye yönelik potansiyel terapötik yaklaşımlar hakkında fikir verebilir.

kaynaklar:

– Endokrinoloji çalışmasında sınırlar: [Kaynak adını, alıntıyı girin]

– Douglas P. Kiel, Marcus Enstitüsü Kıdemli Bilim Adamı