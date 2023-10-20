Çalışma, Anne Mikrobiyotasının Fetal Gelişimde Önemli Bir Rol Oynadığını Gösteriyor

BMC Biology'de yayınlanan yakın tarihli bir Finlandiya araştırmasında araştırmacılar, annenin mikrobiyotasına ve onlar tarafından üretilen bileşiklere bağlı olarak fetal bağırsak, beyin ve plasentadaki gen aktivitesinde önemli farklılıklar keşfettiler. Bu bulgular, anne mikrobiyotasının yavrularının gelişimi ve sağlığı için çok önemli olduğuna dair kanıt sağlıyor.

Bu çalışmadan önce, anne mikrobiyotası ile fetal gelişim arasındaki mekanizmalar ve etkileşimler hakkında çok az şey biliniyordu. Bunu araştırmak için araştırmacılar, normal fare analarından elde edilen fetüsleri, steril bir ortamda yaşayan mikropsuz fare analarından elde edilen fetüslerle karşılaştırdılar. Fetal bağırsak, beyin ve plasentadaki gen ekspresyonunu ve metabolit konsantrasyonlarını analiz ettiler.

Sonuçlar, mikropsuz ve normal fare annelerinin fetüsleri arasında gen ekspresyonunda önemli farklılıklar olduğunu ortaya çıkardı. Bağırsaktaki bağışıklık sistemi ve konakçı-mikrop etkileşimi genleri, mikropsuz annelerin fetüslerinde daha az aktifti. Ayrıca beyinde sinir sisteminin gelişimi ve işleyişiyle ilişkili genlerin yanı sıra plasentada hamileliği düzenleyen genlerin ifadesinde de farklılıklar gözlendi.

Gen ifadesindeki farklılıklar erkek fetüslerde daha belirgindi, bu da onların anne mikrobiyotasının etkilerine karşı daha duyarlı olabileceğini düşündürüyordu. Araştırmacılar ayrıca fetüste muhtemelen mikrobiyal ve bireysel gelişim için hayati önem taşıyan önceden bilinmeyen bileşikler de keşfettiler.

Diğer memelilerde mikrobiyal metabolitlerin oluşumunu araştırmak ve erken yaşam aşamalarında konakçı-mikrop etkileşimlerindeki eksikliklerin etkilerini anlamak için daha fazla araştırma yürütülmektedir. Bu çalışmanın bulguları, bazı bozuklukların kökeninin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir ve gelecekteki önleme ve tedavi stratejilerine yol gösterebilir.

kaynaklar:

Aleksi Husso ve diğerleri, Maternal mikrobiyota ve mikrobiyal metabolitlerin fetal bağırsak, beyin ve plasenta üzerindeki etkileri, BMC Biyoloji (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Helsinki Üniversitesi