Çalışma Arktik Göllerdeki Metan Döngüsünün İklim Değişikliği Üzerindeki Etkisini Ortaya Çıkarıyor

Northwestern Üniversitesi ve Wyoming Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, Arktik göllerde üretilen metanın iklim değişikliği üzerindeki etkisine ışık tuttu. Çalışma, antik ısınma dönemlerinde metan döngüsü kalıpları hakkında fikir edinmek için erken-orta Holosen dönemine ait çökeltilerde korunan yaprakların balmumu kaplamalarını inceledi.

Araştırmacılar Grönland'daki dört göldeki çökeltileri analiz ettiler ve bir zamanlar suda yaşayan kahverengi yosunların bir parçası olan balmumu biyobelirteçlerini keşfettiler. Bulgular, orta Holosen dönemindeki geçmiş ısınma dönemlerinin bu göllerin önemli miktarda metan üretmesine neden olduğunu ortaya çıkardı. Metanın iklim değişikliğine katkıda bulunan güçlü bir sera gazı olması nedeniyle bu durum endişe vericidir.

Çalışma, devam eden ısınmanın Arktik göllerden metan emisyonlarının hafife alınmasına yol açabileceğini öne sürüyor. Çalışmada incelenen göller, Dünya'nın son buzul çağından geçişinde meydana gelen son büyük ısınma döneminde binlerce yıl boyunca yoğun bir metan döngüsünü sürdürdü. Bu, Arktik göllerdeki metan döngüsünün iklim koşullarına bağlı olduğu fikrini desteklemektedir.

Araştırmanın kıdemli yazarı Magdalena Osburn, ısınan bir gezegendeki geleceğimizi tahmin etmek için geçmişe bakmanın önemini vurguladı. Bulgular, sıcak dönemlerde artan metan döngüsü dönemlerine ilişkin değerli veriler sağlıyor ve Kuzey Kutbu göllerinde artan sıcaklıklar ile metan üretimi arasındaki ilişkinin anlaşılması gerektiğini vurguluyor.

Çalışmada Grönland'daki iki gölden elde edilen veriler ve iki ek gölden elde edilen mevcut veriler kullanıldı. Araştırmacılar, çökeltideki sucul bitki mumlarının hidrojen izotopik bileşimini analiz ederek erken-orta Holosen döneminde metan varlığını belirlediler. Ayrıca göllerdeki su yosunlarının metanın bir kısmını emdiği ve potansiyel olarak atmosfere salınımını azalttığı da gözlemlendi.

Çalışma, Kuzey Kutbu göllerinin metan döngüsündeki iklim kaynaklı değişikliklere karşı savunmasız olduğunu gösterse de, tüm göller aynı dinamikleri sergilemeyecektir. Yine de bulgular, Kuzey Kutbu'ndaki hızlı ısınmanın küresel iklim üzerindeki etkisini anlamamıza katkıda bulunuyor. Doğal metan kaynakları olarak önemli rolleri göz önüne alındığında, Arktik göllerdeki ısınma sıcaklıkları ile metan üretimi arasındaki ilişkiyi araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

kaynaklar:

– Jamie McFarlin ve diğerleri, Grönland göllerindeki su bitkisi mum hidrojeni ve karbon izotopları, geçmişteki Holosen ısınması sırasında metan döngüsündeki değişiklikleri kaydetti, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adh9704.