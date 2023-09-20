COVID-19 ile Alzheimer Hastalığı Arasında Potansiyel Bir Bağlantı

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte bireylerin yaşadığı "beyin bulanıklığı" da dahil olmak üzere bilişsel semptomları açıklayabilecek potansiyel bir moleküler mekanizmaya ışık tuttu. Araştırma aynı zamanda COVID-19 ile Alzheimer hastalığının gelişimi veya kötüleşmesi arasında olası bir bağlantı olduğunu da öne sürüyor.

Cristina Di Primio ve meslektaşları tarafından yürütülen çalışma, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun nöron hücreleri ve fare modelleri üzerindeki etkilerini araştırdı. Ekip, Alzheimer hastalığının gelişimindeki rolüyle bilinen Tau adlı bir proteine ​​odaklandı. Alzheimer hastalarında Tau molekülleri birbirine karışıyor ve nöronlarda bir araya toplanıyor.

Araştırma, SARS-CoV-2'nin nöron hücrelerini veya fare beynini enfekte ettiğinde Tau ile etkileşime girerek hiperfosforilasyon adı verilen bir sürece neden olduğunu ortaya çıkardı. Bu işlem, Tau'ya belirli bağlanma yerlerinde fosfat gruplarının eklenmesini içerir. İlginç bir şekilde, çalışmada gözlemlenen hiperfosforilasyon, Alzheimer hastalarında görülen fosforilasyon modellerini yansıtıyordu.

Ayrıca araştırmacılar, enfekte olmuş hücrelerin çözünmeyen kısmındaki Tau seviyelerinde önemli bir artış tespit etti; bu, proteinde patolojik değişikliklere işaret ediyor. Bu değişikliklerin virüsün doğrudan bir sonucu mu yoksa hücresel savunma tepkisinin bir parçası mı olduğu açık değildir.

Çalışma, COVID-19 ile Alzheimer hastalığı arasındaki potansiyel bağlantıya dair değerli bilgiler sağlarken, altta yatan mekanizmaları tam olarak anlamak ve klinik açıdan anlamlılık kurmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bununla birlikte, bu bulgular, COVID-19'un uzun vadeli nörolojik etkilerinin daha fazla araştırılmasının önemini vurgulamaktadır.

Genel olarak bu çalışma, COVID-19 enfeksiyonunun solunum semptomlarının ötesinde etkileri olabileceğini öne süren giderek artan kanıtlara katkıda bulunuyor. SARS-CoV-2 ve Tau arasındaki etkileşim, gelecekteki araştırmalar ve terapötik müdahalelerin geliştirilmesi için ilgi çekici olasılıkları artırıyor.

Dergi Referans: Di Primio, C., ve ark. (2023) Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 enfeksiyonu, nöronlarda Tau patolojik imzasına yol açar. PNAS Bağlantı Noktası. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Not: Orijinal makale daha ayrıntılı bilgi sağlar ve sağlanan dergi referansı aracılığıyla erişilebilir.)