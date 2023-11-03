Yeni Kanıtlar Ay'ın Oluşumunun Solda Derin Manto Kalıntılarını Gösteriyor

Çin ve ABD'den bilim insanları, ayın oluşumuna yeni bir bakış açısı getiren çığır açıcı bir keşifte bulundu. Nature dergisinde yayınlanan son araştırmalar, Dünya'nın derin mantosuna gömülü iki devasa nesnenin, yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Ay'ın yaratılışından kalma kalıntılar olabileceğini öne sürüyor.

Geçerli teoriyle uyumlu olarak bilim insanları, Ay'ın, Theia olarak adlandırılan Mars büyüklüğündeki bir gezegenin Gaia veya erken Dünya ile çarpışmasından sonra oluştuğunu öne sürüyorlar. Bu şiddetli çarpışma Dünya'nın üst katmanını uzaya itti ve burada parçalar sonunda birleşerek Ay'ı oluşturdu.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Arizona Eyalet Üniversitesi ve Şanghay Astronomi Gözlemevi'nden (SHAO) araştırmacılardan oluşan uluslararası ekip, bu hipotezi destekleyecek ikna edici kanıtlar sundu. Afrika kıtası ve Pasifik Okyanusu'nun altında, Dünya'nın en alt mantosunda kayda değer boyutlara ve düşük sismik hızlara sahip iki anormallik bulunduğunu öne sürüyorlar. Bu anormalliklerin, doğası gereği proto-Dünya'nın mantosundan yüzde 2 ila 3.5 daha fazla bir yoğunluğa sahip olan Theia'nın (TMM'ler olarak anılır) manto malzemelerinden türetilebileceğine inanıyorlar.

Devasa çarpışmaların simülasyonları yoluyla ekip, Theia'nın mantosunun bir kısmının, Ay'ı oluşturan felaket olayının ardından potansiyel olarak proto-Dünya'nın katı alt mantosu ile birleştiğini ve içinde varlığını sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

Theia'nın kalıntılarının ay kayalarına benzeyen çarpıcı bir özelliği, çevrelerine göre daha yoğun bir bileşime sahip olmalarını sağlayan yüksek demir içeriğidir. Çarpmanın ardından, onlarca kilometreye yayılan bu yoğun damlacıklar muhtemelen battı ve Dünya'nın çekirdeğinin tepesinde termokimyasal yığınlar halinde birikerek sonuçta günümüze kadar hayatta kaldı. Bilim insanları bu sürecin Ay'ı doğuran devasa çarpışmanın doğal bir sonucunu temsil ettiğini öne sürüyor.

Bu keşfin sonuçları ay biliminin ötesine uzanıyor. Araştırmacılara, Dünyanın iç yapısını, uzun vadeli evrimini ve hatta iç güneş sisteminin oluşumunu anlamalarını sağlayacak yenilikçi bir mercek sunuyor. Ayrıca SHAO'dan ortak yazar Deng Hongping, bu çalışmanın kendi güneş sistemimizin ötesindeki dış gezegenlerin yaşanabilirliğine dair değerli bilgiler sağlayabileceğini öne sürüyor.

SSS:

Soru: Ay'ın oluşumuyla ilgili yaygın teori nedir?

C: Geçerli teori, Ay'ın, Theia adlı Mars büyüklüğünde bir gezegenin Gaia ya da ilk Dünya ile çarpışmasından sonra oluştuğunu öne sürüyor.

Soru: Dünyanın derin mantosunda Ay'ı oluşturan kalıntıların bulunduğu hipotezini hangi kanıtlar destekliyor?

C: Sırasıyla Afrika kıtası ve Pasifik Okyanusu'nun altındaki en alt mantoda düşük sismik hızlara sahip kıta büyüklüğünde iki anomalinin varlığı, Ay'ın oluşumundan sonra Theia manto malzemelerinin Dünya'nın mantosu ile birleştiğine dair olası bir kanıt olarak görülüyor.

Soru: Theia'nın kalıntıları günümüze kadar nasıl hayatta kalabildi?

C: Devasa çarpışmanın ardından, Theia'nın kalıntılarının yoğun damlaları battı ve Dünya'nın çekirdeğinin tepesinde termokimyasal yığınlar halinde birikti; muhtemelen günümüze kadar da orada kalmışlardı.