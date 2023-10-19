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Çalışma Bulgularına göre HIV'li Kişiler, COVID-19'un Yeniden Enfeksiyona Yakalanma Riski Daha Yüksek

ByMafo Brescia

Ekim 19, 2023
Çalışma Bulgularına göre HIV'li Kişiler, COVID-19'un Yeniden Enfeksiyona Yakalanma Riski Daha Yüksek

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen yeni bir çalışma, HIV'li bireylerin (PWH), HIV olmayanlara (PWOH) kıyasla daha yüksek oranda COVID-19 yeniden enfeksiyonuna sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan çalışma, Chicago'da ilk enfeksiyondan Mayıs 453,587'ye kadar SARS-CoV-2 ile enfekte olan 2022 yetişkinin verilerini analiz etti. Araştırmacılar, Chicago'nun Geliştirilmiş HIV'i ile bağlantılı COVID-19 test sonuçlarını ve aşı kayıtlarını inceledi. AIDS Raporlama Sistemi.

Çalışma, %5.3'si PWH ve %6.7'si PWOH dahil olmak üzere, COVID pozitif bireylerin %5.2'ünün yeniden enfeksiyon yaşadığını buldu. PWH'nin yeniden enfeksiyon oranı 66 kişi-yılı başına 1,000 olup, PWOH'lar arasında 50 kişi-yılı başına 1,000'den daha yüksektir. Diğer faktörlere göre düzeltme yapıldıktan sonra PWH, PWOH'a kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bir COVİD-19 yeniden enfeksiyon oranına (1.46 kişi/yıl başına 1,000) sahipti.

Yeniden enfeksiyon yaşayan kişiler arasında PWH'nin, PWOH'ye (ortalama yaş 43) kıyasla daha yaşlı olma eğiliminde olduğu (ortalama yaş 36) gözlendi. Ayrıca PWH'lerin erkek (%79.3'e karşı %40.9) ve Siyah (%53.7'ye karşı %27.0) olma olasılığı da daha yüksekti. Ek olarak PWH'nin, PWOH'a kıyasla birincil COVID-19 aşı serisini ve güçlendirici aşıyı alma olasılığı daha yüksekti (%31.8'e karşı %22.1). İlginç bir şekilde, PWOH ile karşılaştırıldığında PWH'lerin daha küçük bir yüzdesi ilk enfeksiyon sırasında aşılanmamıştı (%87.5'e karşılık %91.0).

Çalışma, SARS-CoV-19 yeniden enfeksiyon riskini azaltmak için takviye dozlarının alınması da dahil olmak üzere önerilen COVID-2 aşılama programını takip eden PWH'nin önemini vurgulamaktadır. Aşıyı ilk enfeksiyondan önce alan sakinlerin %54.2'si birincil Pfizer/BioNTech aşı serisini tamamlamıştı. Yeniden enfeksiyon yaşayan bireylerin %39.6'sı birincil seriyi tamamlamış ancak henüz takviye almamıştı.

Değişken dalga ve takvim çeyreğine bakılmaksızın PWH, sürekli olarak PWOH'dan daha yüksek bir yeniden enfeksiyon oranı sergiledi. PWH'ler arasında en yüksek yeniden enfeksiyon insidansı, 50 kişi yılı başına 1,000 vakayla Omicron türünün baskın olduğu dönemde meydana geldi. Genel olarak, PWH'lerde 16 kişi yılı başına 1,000'dan fazla yeniden enfeksiyon rapor edilmiştir.

Yazarlar, SARS-CoV-2 yeniden enfeksiyonlarını önlemek için PWH'nin takviye dozları da dahil olmak üzere önerilen COVID-19 aşı programına uyması gerektiğini vurguluyor.

kaynaklar:
– Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)
– Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar dergisi

By Mafo Brescia

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