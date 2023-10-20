Araştırma, Dini Bağlılığın Almanya'da Çevrimiçi Pornografi Kullanımını Etkilemediğini Buluyor

Cinsel Davranış Arşivi'nde yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, Almanya'da dini bağlılık ile çevrimiçi pornografi kullanımı arasındaki ilişkiyi araştırdı. Araştırmacılar, farklı dini grupların çevrimiçi davranışları hakkında bilgi edinmek için web izleme paneli verilerini anket verileriyle birleştirdi.

Dindarlık ile pornografi kullanımı arasında güçlü bir ilişki olduğunu öne süren önceki çalışmaların aksine, bulgular Alman Katoliklerin, Protestanların ve dini açıdan bağlantısız olanların benzer şekilde çevrimiçi pornografi kullanma olasılıklarının yüksek olduğunu gösteriyor. Öte yandan, Müslümanlar veya Ortodoks Hıristiyanlar gibi azınlık dinlerine mensup kişilerin çevrimiçi pornografiye karışma olasılıkları daha düşük.

Araştırma, diğer ülkelerde yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında çelişkili sonuçlar da ortaya çıkardı. Almanya'da Protestan veya Katolik olmak, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden farklı olarak çevrimiçi pornografi kullanım olasılığını önemli ölçüde azaltmıyor. Araştırmacılar, bu farklılığın Alman Hıristiyanların nispeten daha liberal tutumlarına atfedilebileceğini düşünüyor.

Bu konuyla ilgili önceki araştırmaların bir sınırlaması, önyargılara ve yanlışlıklara maruz kalabilecek anketler yoluyla kendi kendini raporlamaya büyük ölçüde dayanmasıdır. Web izleme paneli verilerinin kullanılması, pornografi kullanımı da dahil olmak üzere bireylerin çevrimiçi davranışlarının daha objektif ve doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar.

Araştırmacılar, bu çalışmanın bulgularının önceki varsayımlara meydan okuduğunu ve çevrimiçi pornografi gibi hassas konuları incelemek için web takibi gibi alternatif yöntemlerin kullanılmasının önemini vurguladığını öne sürüyor. Araştırmacılar, web izleme verilerine güvenerek, kişisel olarak bildirilen verilerle ilgili sınırlamaları aşabilir ve insanların gerçek çevrimiçi etkinliklerinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir.

Genel olarak bu çalışma, Almanya'da dini bağlılık ile çevrimiçi pornografi kullanımı arasındaki ilişkiyi anlamamıza katkıda bulunuyor. Bu tür davranışları incelerken kültürel ve dini farklılıkları dikkate alan incelikli araştırmalara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Kaynak: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Referans:

Maximilian TP von Andrian-Werburg ve diğerleri, Almanya'da Çevrimiçi Pornografi Kullanımının Yeniden Değerlendirilmesi: Web İzleme ve Anket Veri Analizinin Bir Kombinasyonu, Cinsel Davranış Arşivi (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8